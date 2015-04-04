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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Штутгарт
Вольфсбург - Штутгарт: обзор матча 04 апреля 2015
Вольфсбург
04.04.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
41'
Р. Родригес (П)
65'
Р. Родригес
76'
А. Шюррле
44'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Штутгарт
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Де Брюйне
89'
87'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
А. Максим
ГОЛ! 3:1!
А. Шюррле
Пас отдал
К. Де Брюйне
76'
Желтая карточка
Л. Густаво
75'
73'
Замена
Т. Вернер
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 2:1!
Р. Родригес
65'
64'
Желтая карточка
О. Ромеу
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
62'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ж. Гилявоги
61'
58'
Замена
О. Ромеу
️️️️
С. Ди
55'
Желтая карточка
С. Ди
44'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Родригес
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
20
Серей Ди
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
20
Виейринья
31
Кнохе
27
Налдо
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
4-3-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
14
Глоушек
17
Кляйн
32
Баумгартль
20
Ди
44
Максим
4
Гентнер
18
Костич
10
Гинчек
22
Харник
23
Гилявоги
14
Перишич
14
Перишич
23
Гилявоги
7
Де Брюйне
4
Шефер
4
Шефер
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
44
Максим
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
44
Максим
20
Ди
21
Ромеу
21
Ромеу
20
Ди
22
Харник
11
Вернер
11
Вернер
22
Харник
Остались в запасе
Вольфсбург
Штутгарт
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
1
Торстен Киршбаум
ВР
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Вольфсбург - Штутгарт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фольксваген
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