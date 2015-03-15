Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Фрайбург
Вольфсбург - Фрайбург: обзор матча 15 марта 2015
Вольфсбург
15.03.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
3 : 0
Завершен
Фрайбург
19'
К. Де Брюйне
78'
Р. Родригес (П)
84'
М. Арнольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Фрайбург
ГОЛ! 3:0!
М. Арнольд
Пас отдал
К. Де Брюйне
84'
83'
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ф. Клаус
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
83'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Виейринья
79'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Б. Дост
79'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Родригес
78'
46'
Замена
Н. Хефлер
️️️️
В. Дарида
46'
Замена
И. Хен
️️️️
М. Торрехон
ГОЛ! 1:0!
К. Де Брюйне
19'
18'
Желтая карточка
М. Торрехон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
31
Карим Геде
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
20
Виейринья
5
Клозе
14
Густаво
23
Гилявоги
28
Треш
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
3-2-3-1
1
Бюрки
25
Сорг
3
Торрехон
23
Митрович
7
Шмид
30
Гюнтер
8
Франтц
30
Клаус
16
Дарида
14
Мехмеди
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
12
Дост
27
Арнольд
27
Арнольд
12
Дост
20
Виейринья
32
Бендтнер
32
Бендтнер
20
Виейринья
30
Клаус
9
Шахин
9
Шахин
30
Клаус
16
Дарида
27
Хефлер
27
Хефлер
16
Дарида
3
Торрехон
21
Хен
21
Хен
3
Торрехон
Остались в запасе
Вольфсбург
Фрайбург
14
Иван Перишич
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
14
Иван Перишич
ЛВ
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Вольфсбург - Фрайбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фольксваген
Новости команд
Все
Вольфсбург
Фрайбург
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+