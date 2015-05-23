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Бундеслига 2026/2027
Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 23 мая 2015
Кельн
23.05.2015, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Вольфсбург
3'
Ю. Осако
61'
Р. Кнохе (АГ)
8'
Л. Густаво
15'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
85'
Замена
Ж. Гилявоги
️️️️
М. Арнольд
74'
Замена
С. Юнг
️️️️
И. Перишич
Замена
А. Матушик
️️️️
К. Нагасава
70'
63'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Д. Калиджиури
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Р. Кнохе
61'
Замена
Т. Брекер
️️️️
Э. Уджа
48'
Замена
С. Пешко
️️️️
М. Бречко
46'
15'
ГОЛ! 1:2!
И. Перишич
Пас отдал
Д. Калиджиури
8'
ГОЛ! 1:1!
Л. Густаво
ГОЛ! 1:0!
Ю. Осако
Пас отдал
М. Риссе
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
2
Мишо Бречко
ПЗ
10
Казуке Нагасава
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
33
Маттиас Леманн
ЦП
81
Душан Швенто
ЦП
10
Юя Осако
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Кельн
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Славомир Пешко
ЛП
28
Даниэль Халфар
ЦП
8
Адам Матушик
ЦП
8
Томас Брекер
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
2
Себастьян Юнг
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Жанг Ксиже
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-5-2
1
Хорн
6
Виммер
5
Марох
2
Бречко
31
Герхардт
31
Риссе
33
Леманн
81
Швенто
10
Нагасава
11
Уджа
10
Осако
4-1-1-3-1
31
Грюн
5
Клозе
20
Виейринья
31
Кнохе
4
Шефер
14
Густаво
27
Арнольд
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
12
Дост
11
Уджа
8
Брекер
8
Брекер
11
Уджа
2
Бречко
21
Пешко
21
Пешко
2
Бречко
10
Нагасава
8
Матушик
8
Матушик
10
Нагасава
14
Перишич
2
Юнг
2
Юнг
14
Перишич
27
Арнольд
23
Гилявоги
23
Гилявоги
27
Арнольд
20
Калиджиури
20
Шюррле
20
Шюррле
20
Калиджиури
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
28
Даниэль Халфар
ЦП
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
30
Патрик Древес
ВР
10
Жанг Ксиже
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Даниэль Халфар
ЦП
37
Даниэль Мезенхелер
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
11
Бор Финне
ЦФ
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
10
Жанг Ксиже
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Рейн Энерги
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