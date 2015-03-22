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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вольфсбург
Майнц - Вольфсбург: обзор матча 22 марта 2015
Майнц
22.03.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
7'
Н. Бунгерт
61'
Л. Густаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Вольфсбург
83'
Желтая карточка
М. Арнольд
Замена
Г. Хара
️️️️
П. де Бласис
82'
77'
Замена
Р. Кнохе
️️️️
Л. Густаво
66'
Желтая карточка
Л. Густаво
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Густаво
Пас отдал
Налдо
46'
Замена
Виейринья
️️️️
С. Юнг
46'
Замена
И. Перишич
️️️️
Ж. Гилявоги
ГОЛ! 1:0!
Н. Бунгерт
Пас отдал
Й. Гайс
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
1
Лорис Кариус
ВР
33
Пак Чжу-Ху
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
26
Нико Бунгерт
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
10
Юнус Малли
АП
8
Пабло де Бласис
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Майнц
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кариус
33
Пак Чжу-Ху
16
Белл
26
Бунгерт
18
Бросински
14
Баумгартлингер
30
Гайс
10
Ку Чжа-Чеол
10
Малли
30
Оказаки
8
де Бласис
4-2-2-1-1
16
Бенальо
2
Юнг
27
Налдо
5
Клозе
4
Шефер
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Шюррле
27
Арнольд
7
Де Брюйне
32
Бендтнер
8
де Бласис
18
Хара
18
Хара
8
де Бласис
23
Гилявоги
14
Перишич
14
Перишич
23
Гилявоги
14
Густаво
31
Кнохе
31
Кнохе
14
Густаво
2
Юнг
20
Виейринья
20
Виейринья
2
Юнг
Остались в запасе
Майнц
Вольфсбург
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Жуниор Диас
ЛЗ
4
Николче Новески
ЦЗ
19
Элкин Сото
ЦП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
Остались в запасе
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шмидт
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Майнц - Вольфсбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Мева Арена
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