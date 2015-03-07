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Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 07 марта 2015
Аугсбург
07.03.2015, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
63'
Д. Кор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
90'
+2
Желтая карточка
Налдо
Замена
К. Янкер
️️️️
Х. Алтынтоп
90'
Замена
Н. Джурдич
️️️️
Р. Бобадилья
82'
77'
Замена
М. Шефер
️️️️
Р. Родригес
73'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Ж. Гилявоги
Пенальти не реализован!
Т. Вернер
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кор
63'
Замена
Каюби
️️️️
Ч. Донь-Вон
61'
59'
Замена
К. Треш
️️️️
А. Шюррле
Желтая карточка
М. Хитц
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
17
Тобиас Вернер
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Андре Шюррле
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
9
Шоун Паркер
ЦП
30
Каюби
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-4-1-2
1
Хитц
21
Баба
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
17
Вернер
10
Байер
31
Кор
8
Фойлнер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
4-2-1-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Шюррле
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
12
Дост
7
Алтынтоп
16
Янкер
16
Янкер
7
Алтынтоп
33
Чжи Донь-Вон
30
Каюби
30
Каюби
33
Чжи Донь-Вон
25
Бобадилья
28
Джурдич
28
Джурдич
25
Бобадилья
13
Родригес
4
Шефер
4
Шефер
13
Родригес
20
Шюррле
28
Треш
28
Треш
20
Шюррле
23
Гилявоги
32
Бендтнер
32
Бендтнер
23
Гилявоги
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
32
Рафаэль Фрамбергер
ПЗ
13
Александр Маннингер
ВР
9
Шоун Паркер
ЦП
9
Тим Матавж
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Аугсбург Арена
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