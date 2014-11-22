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Шальке-04 - Вольфсбург
Шальке-04 - Вольфсбург: обзор матча 22 ноября 2014
Шальке-04
22.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
3 : 2
Завершен
Вольфсбург
10'
Э. Чупо-Мотинг
22'
Э. Чупо-Мотинг
25'
К. Фукс
37'
И. Олич
74'
Н. Бендтнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Вольфсбург
Замена
К. Айхан
️️️️
К. Хунтелаар
90'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
87'
77'
Желтая карточка
Л. Густаво
74'
ГОЛ! 3:2!
Н. Бендтнер
72'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
И. Олич
Замена
Ж. Матип
️️️️
Я. Кирхгофф
72'
63'
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Ж. Гилявоги
46'
Замена
А. Хант
️️️️
К. Треш
37'
ГОЛ! 3:1!
И. Олич
ГОЛ! 3:0!
К. Фукс
25'
ГОЛ! 2:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
К. Боатенг
22'
ГОЛ! 1:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
М. Хегер
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
33
Роман Нойштедтер
ОП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
3-4-1-2
1
Ферманн
27
Кирхгофф
28
Сантана
5
Хеведес
28
Фукс
6
Хегер
33
Нойштедтер
2
Учида
27
Боатенг
21
Хунтелаар
13
Чупо-Мотинг
4-2-1-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
31
Кнохе
20
Виейринья
13
Родригес
23
Гилявоги
14
Густаво
28
Треш
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
21
Хунтелаар
23
Айхан
23
Айхан
21
Хунтелаар
27
Кирхгофф
32
Матип
32
Матип
27
Кирхгофф
23
Гилявоги
19
Маланда
19
Маланда
23
Гилявоги
28
Треш
14
Хант
14
Хант
28
Треш
40
Олич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
40
Олич
Остались в запасе
Шальке-04
Вольфсбург
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
10
Транкильо Барнетта
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
7
Макс Майер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Шальке-04 - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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