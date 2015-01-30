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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 30 января 2015
Вольфсбург
30.01.2015, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Бавария
4'
Б. Дост
45+2'
Б. Дост
53'
К. Де Брюйне
73'
К. Де Брюйне
55'
Х. Бернат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Бавария
Желтая карточка
Л. Густаво
90'
+1
Замена
А. Хант
️️️️
Д. Калиджиури
85'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
82'
Замена
М. Шефер
️️️️
И. Перишич
80'
ГОЛ! 4:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
М. Арнольд
73'
70'
Замена
М. Гетце
️️️️
Т. Мюллер
70'
Замена
К. Писарро
️️️️
Р. Левандовски
55'
ГОЛ! 3:1!
Х. Бернат
ГОЛ! 3:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
М. Арнольд
53'
50'
Замена
М. Вайзер
️️️️
С. Роде
47'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
ГОЛ! 2:0!
Б. Дост
45'
+2
Желтая карточка
М. Арнольд
42'
42'
Желтая карточка
Х. Алонсо
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
К. Де Брюйне
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
(К)
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
17
Себастьян Роде
ПЗ
5
Давид Алаба
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
(К)
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Аарон Хант
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бавария
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
27
Марио Гетце
АП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
4-2-3-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
14
Густаво
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
20
Калиджиури
12
Дост
4-1-3-2
1
Нойер
17
Роде
4
Данте
17
Боатенг
24
Бернат
3
Алонсо
10
Роббен
31
Швайнштайгер
5
Алаба
13
Мюллер
9
Левандовски
14
Перишич
4
Шефер
4
Шефер
14
Перишич
20
Калиджиури
14
Хант
14
Хант
20
Калиджиури
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
17
Роде
8
Вайзер
8
Вайзер
17
Роде
13
Мюллер
27
Гетце
27
Гетце
13
Мюллер
9
Левандовски
14
Писарро
14
Писарро
9
Левандовски
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
10
Джанлука Гаудино
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фольксваген
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