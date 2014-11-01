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Расписание матчей
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Штутгарт - Вольфсбург
Штутгарт - Вольфсбург: обзор матча 01 ноября 2014
Штутгарт
01.11.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 4
Завершен
Вольфсбург
15'
И. Перишич
45'
Р. Кнохе
48'
К. Де Брюйне
88'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Вольфсбург
88'
ГОЛ! 0:4!
И. Перишич
Пас отдал
К. Де Брюйне
85'
Замена
А. Хант
️️️️
И. Олич
Замена
А. Глоушек
️️️️
Г. Нидермайер
79'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
О. Ромеу
66'
Замена
Т. Вернер
️️️️
С. Сарарер
62'
51'
Замена
К. Треш
️️️️
М. Шефер
48'
ГОЛ! 0:3!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Виейринья
45'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кнохе
Пас отдал
К. Де Брюйне
Желтая карточка
С. Сарарер
27'
16'
Замена
Виейринья
️️️️
Д. Калиджиури
15'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Торстен Киршбаум
ВР
17
Флориан Кляйн
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
44
Александру Максим
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
14
Адам Глоушек
ЦЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
4-3-2-1
1
Киршбаум
17
Кляйн
5
Нидермайер
5
Швааб
22
Рюдигер
44
Максим
21
Ромеу
4
Гентнер
18
Костич
23
Сарарер
22
Харник
4-2-3-1
16
Бенальо
2
Юнг
27
Налдо
31
Кнохе
4
Шефер
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
5
Нидермайер
14
Глоушек
14
Глоушек
5
Нидермайер
21
Ромеу
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
21
Ромеу
23
Сарарер
11
Вернер
11
Вернер
23
Сарарер
20
Калиджиури
20
Виейринья
20
Виейринья
20
Калиджиури
4
Шефер
28
Треш
28
Треш
4
Шефер
40
Олич
14
Хант
14
Хант
40
Олич
Остались в запасе
Штутгарт
Вольфсбург
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
31
Макс Грюн
ВР
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
11
Карлос Груэсо
ЦП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
19
Жуниор Маланда
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Штутгарт - Вольфсбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
МХПАрена
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