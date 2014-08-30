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Вольфсбург - Айнтрахт
Вольфсбург - Айнтрахт: обзор матча 30 августа 2014
Вольфсбург
30.08.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Айнтрахт
15'
Налдо
79'
М. Арнольд
23'
С. Юнг (АГ)
85'
В. Кадлец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Айнтрахт
85'
ГОЛ! 2:2!
В. Кадлец
Пас отдал
А. Игньевски
84'
Желтая карточка
К. Самбрано
84'
Замена
М. Штендера
️️️️
М. Хасебе
84'
Замена
В. Кадлец
️️️️
Л. Пиазон
ГОЛ! 2:1!
М. Арнольд
Пас отдал
К. Де Брюйне
79'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Виейринья
70'
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
И. Олич
70'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
59'
56'
Замена
Т. Чендлер
️️️️
Н. Вальдес
Замена
Ж. Маланда
️️️️
Л. Густаво
46'
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Юнг
Желтая карточка
Л. Густаво
21'
ГОЛ! 1:0!
Налдо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
12
Лукас Пиазон
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Вольфсбург
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Грюн
31
Кнохе
27
Налдо
20
Виейринья
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
2
Юнг
27
Арнольд
7
Де Брюйне
40
Олич
3-2-2-2
1
Трапп
22
Игньевски
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
23
Русс
15
Джакпа
12
Пиазон
14
Инуи
16
Вальдес
9
Сеферович
20
Виейринья
20
Калиджиури
20
Калиджиури
20
Виейринья
14
Густаво
19
Маланда
19
Маланда
14
Густаво
40
Олич
32
Бендтнер
32
Бендтнер
40
Олич
16
Вальдес
22
Чендлер
22
Чендлер
16
Вальдес
20
Хасебе
18
Штендера
18
Штендера
20
Хасебе
12
Пиазон
77
Кадлец
77
Кадлец
12
Пиазон
Остались в запасе
Вольфсбург
Айнтрахт
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
30
Патрик Древес
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Вольфсбург - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
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