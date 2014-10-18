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Фрайбург - Вольфсбург
Фрайбург - Вольфсбург: обзор матча 18 октября 2014
Фрайбург
18.10.2014, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
90+1'
С. Керк
8'
Д. Калиджиури
66'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Вольфсбург
Желтая карточка
О. Сорг
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
С. Керк
90'
+1
89'
Замена
М. Арнольд
️️️️
Д. Калиджиури
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Д. Шмид
78'
77'
Замена
Б. Дост
️️️️
И. Олич
75'
Замена
Виейринья
️️️️
И. Перишич
Замена
С. Керк
️️️️
М. Франтц
71'
Замена
К. Гюнтер
️️️️
М. Муйджа
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
Д. Калиджиури
Пас отдал
К. Де Брюйне
32'
Желтая карточка
Налдо
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калиджиури
Пас отдал
К. Де Брюйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Роман Бюрки
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
16
Владимир Дарида
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
23
Жозуа Гилявоги
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Фрайбург
1
Себастьян Милиц
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
12
Бас Дост
ЦФ
3-2-3-2
1
Бюрки
25
Сорг
11
Крмас
3
Торрехон
23
Муйджа
7
Шмид
16
Дарида
23
Шустер
8
Франтц
26
Филипп
14
Мехмеди
4-2-3-1
16
Бенальо
2
Юнг
31
Кнохе
27
Налдо
13
Родригес
14
Густаво
23
Гилявоги
20
Калиджиури
7
Де Брюйне
14
Перишич
40
Олич
23
Муйджа
30
Гюнтер
30
Гюнтер
23
Муйджа
7
Шмид
30
Клаус
30
Клаус
7
Шмид
8
Франтц
37
Керк
37
Керк
8
Франтц
14
Перишич
20
Виейринья
20
Виейринья
14
Перишич
20
Калиджиури
27
Арнольд
27
Арнольд
20
Калиджиури
40
Олич
12
Дост
12
Дост
40
Олич
Остались в запасе
Фрайбург
Вольфсбург
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Аарон Хант
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Фрайбург - Вольфсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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