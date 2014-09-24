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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Вольфсбург
Герта - Вольфсбург: обзор матча 24 сентября 2014
Герта
24.09.2014, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсбург
35'
С. Калу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Вольфсбург
90'
Желтая карточка
К. Де Брюйне
Замена
П. Нимайер
️️️️
Ронни
84'
Замена
С. Вагнер
️️️️
С. Калу
76'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Д. Хейтинга
74'
69'
Замена
И. Перишич
️️️️
Н. Бендтнер
63'
Замена
А. Хант
️️️️
Ж. Маланда
Желтая карточка
Х. Хосогаи
61'
Желтая карточка
Г. Харагучи
56'
Желтая карточка
М. Ндженг
47'
46'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 1:0!
С. Калу
Пас отдал
М. Ндженг
35'
14'
Желтая карточка
Л. Густаво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Марсель Ндженг
ЦП
12
Ронни
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Луис Густаво
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
7
Кевин Де Брюйне
АП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
13
Йенс Хегелер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
4-5-1
1
Крафт
21
Хосогаи
28
Лустенбергер
5
Хейтинга
22
Пекарик
12
Ронни
78
Харагучи
7
Беренс
5
Скьельбред
8
Ндженг
8
Калу
3-4-1-2
16
Бенальо
27
Налдо
5
Клозе
20
Виейринья
2
Юнг
14
Густаво
19
Маланда
13
Родригес
7
Де Брюйне
40
Олич
32
Бендтнер
5
Хейтинга
13
Хегелер
13
Хегелер
5
Хейтинга
12
Ронни
18
Нимайер
18
Нимайер
12
Ронни
8
Калу
2
Вагнер
2
Вагнер
8
Калу
32
Бендтнер
14
Перишич
14
Перишич
32
Бендтнер
40
Олич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
40
Олич
19
Маланда
14
Хант
14
Хант
19
Маланда
Остались в запасе
Герта
Вольфсбург
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
14
Валентин Штокер
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Герта - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
Олимпиаштадион
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