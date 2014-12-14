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Вольфсбург - Падерборн
Вольфсбург - Падерборн: обзор матча 14 декабря 2014
Вольфсбург
14.12.2014, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Падерборн
17'
Р. (АГ)
51'
А. Меха (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Падерборн
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
Б. Дост
86'
84'
Замена
М. Дукщ
️️️️
Э. Качунга
Желтая карточка
М. Арнольд
73'
72'
Замена
П. Циглер
️️️️
М. Штоппелькамп
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Перишич
70'
Замена
А. Хант
️️️️
С. Юнг
70'
Желтая карточка
Л. Густаво
57'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Меха
Желтая карточка
Налдо
50'
46'
Замена
С. Кучке
️️️️
Д. Брюкнер
Пенальти не реализован!
И. Перишич
30'
29'
Желтая карточка
К. Штродьек
24'
Желтая карточка
У. Хюнемайер
Желтая карточка
И. Перишич
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р.
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Падерборн
1
Лукас Крузе
ВР
11
Йенс Веммер
ЦЗ
13
Кристиан Штродьек
ЦЗ
3
Рафа
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
21
Даниэль Брюкнер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
10
Мориц Штоппелькамп
ПП
10
Элиас Качунга
ПВ
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
14
Аарон Хант
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Падерборн
33
Даниэль Люк
ВР
34
Патрик Циглер
ЦЗ
20
Марк Вучинович
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
20
Стефан Кучке
ЦФ
10
Махир Саглик
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
20
Виейринья
31
Кнохе
4
Шефер
14
Густаво
2
Юнг
27
Арнольд
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
4-5-1
1
Крузе
13
Штродьек
3
Рафа
2
Хюнемайер
11
Веммер
10
Штоппелькамп
21
Брюкнер
10
Рупп
6
Бакалорж
17
Меха
10
Качунга
14
Перишич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Перишич
2
Юнг
14
Хант
14
Хант
2
Юнг
12
Дост
32
Бендтнер
32
Бендтнер
12
Дост
21
Брюкнер
20
Кучке
20
Кучке
21
Брюкнер
10
Штоппелькамп
34
Циглер
34
Циглер
10
Штоппелькамп
10
Качунга
33
Дукщ
33
Дукщ
10
Качунга
Остались в запасе
Вольфсбург
Падерборн
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
19
Жуниор Маланда
ОП
Остались в запасе
20
Марк Вучинович
ЦП
33
Даниэль Люк
ВР
10
Махир Саглик
ЦФ
8
Марио Вранчич
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Андре Брайтенрайтер
Статистика матча Вольфсбург - Падерборн
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Фольксваген
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