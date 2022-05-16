Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эрен Албайрак - статистика

Завершил карьеру
23 апреля 1991 (35), Стамбул
#6 | Полузащитник
179 см
Турция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ризеспор
9
0
0
2
0
Антальяспор
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 37 тур
Ризеспор
1 : 2
16.05.2022
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 7
01.05.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
0 : 6
22.04.2022
Фенербахче
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 33 тур
Кайсериспор
1 : 1
15.04.2022
Ризеспор
1' - 85'
83'
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
2 : 1
09.04.2022
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 1
03.04.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
3 : 2
18.03.2022
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Касымпаша
3 : 1
12.03.2022
Ризеспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 28 тур
Ризеспор
1 : 2
05.03.2022
Гиресунспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 27 тур
Галатасарай
4 : 2
27.02.2022
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Ризеспор
0 : 2
18.02.2022
Истанбул Башакшехир
46' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Алтай
0 : 0
11.02.2022
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Ризеспор
1 : 3
06.02.2022
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Антальяспор
0 : 0
23.01.2022
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Ризеспор
2 : 1
20.01.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Антальяспор
1 : 1
15.01.2022
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Гезтепе
4 : 0
09.01.2022
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Галатасарай
2 : 0
25.12.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 18 тур
Антальяспор
1 : 1
21.12.2021
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Коньяспор
1 : 0
18.12.2021
Антальяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 1
11.12.2021
Трабзонспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
05.12.2021
Антальяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
3 : 0
27.11.2021
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Хатайспор
3 : 1
20.11.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 0
06.11.2021
Алтай
77' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Гиресунспор
1 : 2
01.11.2021
Антальяспор
77' - 90'
88'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
1 : 2
24.10.2021
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
2 : 2
16.10.2021
Антальяспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
1 : 2
01.10.2021
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Карагюмрюк
0 : 0
21.09.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Антальяспор
2 : 3
18.09.2021
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
2 : 0
13.09.2021
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
27.08.2021
Ризеспор
Был в запасе
Главные новости
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
Вчера, 21:08
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+