Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Антальяспор
Хатайспор - Антальяспор: обзор матча 20 ноября 2021
Хатайспор
20.11.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 13 тур
3 : 1
Завершен
Антальяспор
45+1'
А. Эль-Кааби
69'
Р. Рибейру
84'
М. Диуф (П)
45+3'
П. Мукаиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Антальяспор
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
90'
88'
Желтая карточка
Э. Зехир
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Диуф
84'
Желтая карточка
Ф. Курукук
79'
77'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Д. Синик
76'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
ГОЛ! 2:1!
Р. Рибейру
69'
67'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
П. Мукаиру
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
67'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
66'
61'
Замена
Э. Зехир
️️️️
А. Поли
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
П. Мукаиру
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Р. Рибейру
45'
+1
40'
Желтая карточка
П. Мукаиру
35'
Желтая карточка
Д. Синик
Желтая карточка
Б. Оксюз
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
16
Фреди
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
3-3-5
3
Адекугбе
22
Черекчи
53
Оксюз
8
Буджемаа
12
Лобжанидзе
92
Диуф
22
Курукук
9
Эль-Кааби
10
Траоре
20
Рибейру
1
Моанд
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
30
Кудряшов
15
Поли
23
Амилтон
70
Синик
16
Фреди
18
Мукаиру
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
70
Синик
27
Милошевич
27
Милошевич
70
Синик
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
15
Поли
6
Зехир
6
Зехир
15
Поли
18
Мукаиру
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Мукаиру
Остались в запасе
Хатайспор
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
77
Садик Бас
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦФ
Остались в запасе
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Хатайспор - Антальяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Антальяспор
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+