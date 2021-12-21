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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Касымпаша
Антальяспор - Касымпаша: обзор матча 21 декабря 2021
Антальяспор
21.12.2021, вторник, 17:00
Турция. Суперлига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Касымпаша
38'
Налдо
90+2'
У. Бозок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Касымпаша
Замена
Х. Райт
️️️️
У. Гаша
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
У. Бозок
Пас отдал
Р. Донк
Желтая карточка
Фреди
90'
Желтая карточка
У. Гаша
88'
86'
Замена
М. Бен Уанес
️️️️
М. Травник
83'
Желтая карточка
Э. Ташкыран
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
П. Мукаиру
79'
Замена
Амилтон
️️️️
Д. Синик
70'
66'
Замена
А. Энгин
️️️️
В. Эйссерик
60'
Желтая карточка
Р. Донк
56'
Желтая карточка
В. Эйссерик
49'
Замена
К. Варга
️️️️
Н. Йоргенсен
40'
Желтая карточка
Ф. Хадергьонай
ГОЛ! 1:0!
Налдо
Пас отдал
Фреди
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Антальяспор
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
3-2-3-2
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
5
Налдо
77
Вурал
7
Балчи
70
Синик
15
Поли
16
Фреди
27
Гаша
18
Мукаиру
3-3-1-3
1
Ташкыран
4
Донк
25
Бречка
94
Хадергьонай
34
Хасполат
10
Травник
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
14
Йоргенсен
17
Бозок
17
Эльмали
18
Мукаиру
2
Флоранус
2
Флоранус
18
Мукаиру
70
Синик
23
Амилтон
23
Амилтон
70
Синик
27
Гаша
11
Райт
11
Райт
27
Гаша
14
Йоргенсен
7
Варга
7
Варга
14
Йоргенсен
10
Травник
12
Бен Уанес
12
Бен Уанес
10
Травник
9
Эйссерик
17
Энгин
17
Энгин
9
Эйссерик
Остались в запасе
Антальяспор
Касымпаша
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
27
Taha Veysel Kemendi
ЦЗ
80
Хасан Эмре Йесилюрт
ЦФ
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Антальяспор - Касымпаша
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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