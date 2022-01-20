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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Антальяспор
Ризеспор - Антальяспор: обзор матча 20 января 2022
Ризеспор
20.01.2022, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Антальяспор
43'
Й. Похьянпало (П)
58'
Г. Генюл
37'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Антальяспор
Замена
Д. Джокович
️️️️
Ф. Болдрин
90'
+1
Желтая карточка
С. Ай
80'
Замена
A. Umar
️️️️
А. Потук
78'
Замена
A. Koc
️️️️
К. Сертел
77'
76'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Х. Райт
Замена
Я. Боласи
️️️️
Э. Сабо
71'
69'
Желтая карточка
Г. Вурал
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Хюммет
69'
65'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Б. Балчи
65'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
ГОЛ! 2:1!
Г. Генюл
Пас отдал
Ф. Болдрин
58'
58'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
У. Гаша
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Похьянпало
43'
42'
Желтая карточка
А. Поли
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Райт
Желтая карточка
Ф. Байано
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
3-3-4
23
Аккан
77
Генюл
5
Ай
88
Сертел
10
Болдрин
52
Сабо
27
Байано
53
Топджу
20
Похьянпало
23
Хюммет
4
Потук
3-2-1-3-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
77
Вурал
15
Поли
27
Гаша
16
Фреди
70
Синик
11
Райт
88
Сертел
35
35
88
Сертел
23
Хюммет
6
Дабо
6
Дабо
23
Хюммет
10
Болдрин
88
Джокович
88
Джокович
10
Болдрин
4
Потук
19
19
4
Потук
52
Сабо
11
Боласи
11
Боласи
52
Сабо
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
7
Балчи
17
Байракдар
17
Байракдар
7
Балчи
27
Гаша
14
Мехмеди
14
Мехмеди
27
Гаша
11
Райт
27
Кривелли
27
Кривелли
11
Райт
Остались в запасе
Ризеспор
Антальяспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ПП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
7
Юсуф Сари
ПП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Ризеспор - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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