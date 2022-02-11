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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Ризеспор
Алтай - Ризеспор: обзор матча 11 февраля 2022
Алтай
11.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Ризеспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Ризеспор
90'
+3
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Й. Похьянпало
Замена
Д. Бамба
️️️️
Ö. Özkaya
82'
82'
Замена
K. Kanatsızkuş
️️️️
Ф. Болдрин
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
Z. Yildirim
81'
Замена
Д. Карайел
️️️️
T. Ünlü
81'
Желтая карточка
E. Björkander
77'
Замена
M. Paixão
️️️️
Л. Каппел
77'
Желтая карточка
D. Kadah
71'
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
M. Rodríguez
69'
58'
Замена
Г. Генюл
️️️️
С. Хольмен
54'
Желтая карточка
Я. Боласи
Желтая карточка
М. Акча
52'
15'
Желтая карточка
С. Ай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
7
Леандро Каппел
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
16
Тасиано
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Янник Боласи
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
3-3-4
1
Лиш
4
88
14
7
Каппел
65
16
Тасиано
88
Караташ
63
8
13
Акча
4-4-2
13
88
Сертел
8
Хольмен
5
Ай
26
Понк
7
Сари
10
Болдрин
27
Байано
83
Фернандеш
20
Похьянпало
11
Боласи
14
90
Карайел
90
Карайел
14
65
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
65
8
6
6
8
7
Каппел
19
19
7
Каппел
88
99
Бамба
99
Бамба
88
8
Хольмен
77
Генюл
77
Генюл
8
Хольмен
10
Болдрин
17
17
10
Болдрин
20
Похьянпало
9
9
20
Похьянпало
Остались в запасе
Алтай
Ризеспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
22
Мохаммад Надери
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
30
Eren Erdogan
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Алтай - Ризеспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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