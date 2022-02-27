Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Ризеспор
Галатасарай - Ризеспор: обзор матча 27 февраля 2022
Галатасарай
27.02.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
4 : 2
Завершен
Ризеспор
40'
П. ван Анхолт
70'
Р. Бабел (П)
87'
П. ван Анхолт
90+8'
Б. Гомис
8'
Ж. Фернандеш
49'
Т. Бойд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Галатасарай - Ризеспор
ГОЛ! 4:2!
Б. Гомис
Пас отдал
С. Фегули
90'
+8
Желтая карточка
И. Пенья
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
Ф. Байано
Желтая карточка
Т. Антальялы
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
90'
ГОЛ! 3:2!
П. ван Анхолт
Пас отдал
С. Фегули
87'
84'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Т. Бойд
84'
Замена
R. Mendes
️️️️
Ф. Болдрин
Желтая карточка
К. Актюркоглу
83'
Замена
С. Фегули
️️️️
А. Чикелдэу
80'
74'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ю. Сари
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Бабел
70'
66'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Й. Похьянпало
66'
Замена
Б. Дабо
️️️️
L. Phiri
Пенальти не реализован!
Б. Гомис
64'
63'
Желтая карточка
Ф. Болдрин
Замена
Р. Бабел
️️️️
Э. Килинк
57'
Замена
Б. Гомис
️️️️
М. Мохамед
57'
49'
ГОЛ! 1:2!
Т. Бойд
Пас отдал
Й. Похьянпало
43'
Желтая карточка
С. Хольмен
ГОЛ! 1:1!
П. ван Анхолт
Пас отдал
Б. Кутлу
40'
Желтая карточка
М. Мохамед
37'
Желтая карточка
Э. Килинк
24'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
19'
9'
Желтая карточка
К. Понк
8'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
1
Иньяки Пенья
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Semih Kaya
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Пенья
15
ван Анхолт
23
Маркао
25
Нельссон
3
Эльабделлауи
14
Антальялы
20
Чикелдэу
10
Кутлу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
11
Килинк
2-5-1-2
13
8
Хольмен
26
Понк
7
Сари
83
Фернандеш
36
6
Албайрак
10
Болдрин
27
Байано
20
Похьянпало
19
Бойд
20
Чикелдэу
8
Фегули
8
Фегули
20
Чикелдэу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
11
Килинк
8
Бабел
8
Бабел
11
Килинк
42
Мохамед
18
Гомис
18
Гомис
42
Мохамед
36
6
Дабо
6
Дабо
36
19
Бойд
11
Боласи
11
Боласи
19
Бойд
20
Похьянпало
9
9
20
Похьянпало
7
Сари
23
Хюммет
23
Хюммет
7
Сари
10
Болдрин
11
11
10
Болдрин
Остались в запасе
Галатасарай
Ризеспор
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Semih Kaya
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
26
Semih Kaya
ЦФ
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Галатасарай - Ризеспор
6
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Рамс Парк
Новости команд
Все
Галатасарай
Ризеспор
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+