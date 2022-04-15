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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Ризеспор
Кайсериспор - Ризеспор: обзор матча 15 апреля 2022
Кайсериспор
15.04.2022, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ризеспор
77'
Э. Бассан
67'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсериспор - Ризеспор
85'
Замена
К. Сертел
️️️️
Э. Албайрак
85'
Замена
R. Mendes
️️️️
Я. Боласи
83'
Желтая карточка
Э. Албайрак
ГОЛ! 1:1!
Э. Бассан
77'
74'
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
И. Акдаг
72'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Г. Кампаньяро
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
Й. Похьянпало
67'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
P. Demba CissÃ©
66'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Э. Сабо
Замена
М. Гавранович
️️️️
М. Пектемек
62'
57'
Замена
A. Umar
️️️️
Т. Бойд
Желтая карточка
И. Акдаг
55'
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
6
Онур Булут
ПП
17
Эмрах Бассан
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-1-3-3
1
23
Кароль
5
Хосейни
45
Четин
15
Кампаньяро
12
Акдаг
9
Тиам
6
Булут
9
Пектемек
3
Аттама
17
Бассан
4-4-1-1
13
27
Байано
8
Хольмен
26
Понк
77
Генюл
52
Сабо
11
Боласи
6
Албайрак
83
Фернандеш
19
Бойд
9
12
Акдаг
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
12
Акдаг
15
Кампаньяро
28
Дживелек
28
Дживелек
15
Кампаньяро
9
Пектемек
19
Гавранович
19
Гавранович
9
Пектемек
6
Албайрак
88
Сертел
88
Сертел
6
Албайрак
19
Бойд
19
19
19
Бойд
52
Сабо
23
Хюммет
23
Хюммет
52
Сабо
11
Боласи
11
11
11
Боласи
9
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Остались в запасе
Кайсериспор
Ризеспор
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
20
Мигел Кардозу
ПВ
25
Билал Баязит
ВР
15
Uğur Demirok
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Emre Demir
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Кайсериспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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