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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Трабзонспор
Ризеспор - Трабзонспор: обзор матча 18 марта 2022
Ризеспор
18.03.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
3 : 2
Завершен
Трабзонспор
59'
Й. Похьянпало (П)
64'
Й. Похьянпало (П)
90+5'
Й. Похьянпало (П)
48'
А. Омюр
70'
Джанини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Трабзонспор
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Й. Похьянпало
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Э. Кардешлер
Желтая карточка
К. Сертел
89'
88'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Д. Токез
88'
Замена
Б. Койта
️️️️
Джанини
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Потук
85'
Замена
R. Mendes
️️️️
Т. Бойд
85'
Замена
Г. Генюл
️️️️
Э. Сабо
78'
78'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
Э. Нвакаеме
75'
Желтая карточка
Б. Перес
70'
ГОЛ! 2:2!
Джанини
Пас отдал
Э. Вишча
69'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
И. Кейбаши
69'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
А. Омюр
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Похьянпало
64'
63'
Желтая карточка
С. Денсвил
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Й. Похьянпало
59'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Ф. Болдрин
55'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
P. Demba CissÃ©
55'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Омюр
Пас отдал
Джанини
Желтая карточка
К. Понк
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
Трабзонспор
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Юнус Малли
АП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
1
Arda Akbulut
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-4-3
23
Аккан
8
Хольмен
26
Понк
88
Сертел
36
83
Фернандеш
10
Болдрин
52
Сабо
4
Потук
9
19
Бойд
4-3-1-2
1
Кардешлер
33
Перес
22
Каплан
12
Кейбаши
4
Денсвил
24
Токез
6
Сиопис
33
Омюр
10
Вишча
9
Нвакаеме
21
Джанини
52
Сабо
77
Генюл
77
Генюл
52
Сабо
4
Потук
7
Сари
7
Сари
4
Потук
19
Бойд
11
11
19
Бойд
9
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
10
Болдрин
11
Боласи
11
Боласи
10
Болдрин
24
Токез
3
Эздемир
3
Эздемир
24
Токез
12
Кейбаши
10
Эрдоган
10
Эрдоган
12
Кейбаши
9
Нвакаеме
9
Бакасетас
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
33
Омюр
14
Корнелиус
14
Корнелиус
33
Омюр
21
Джанини
55
Койта
55
Койта
21
Джанини
Остались в запасе
Ризеспор
Трабзонспор
13
Tarik Ãetin
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Остались в запасе
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
1
Arda Akbulut
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Ризеспор - Трабзонспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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