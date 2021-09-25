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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Йени Малатьяспор
Антальяспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 25 сентября 2021
Антальяспор
25.09.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
89'
Г. Вурал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Йени Малатьяспор
90'
+2
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
Р. Абид
ГОЛ! 1:0!
Г. Вурал
Пас отдал
Б. Балчи
89'
88'
Замена
С. Маллан
️️️️
М. Шуиар
Замена
️️️️
Х. Райт
87'
Желтая карточка
Налдо
81'
80'
Желтая карточка
Р. Абид
73'
Замена
В. Бваля
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
️️️️
Г. Байракдар
69'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Н. Шахин
69'
Замена
Б. Балчи
️️️️
Ш. Флоранус
69'
Желтая карточка
Г. Байракдар
66'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
П. Мукаиру
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
16
Фреди
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
23
Амилтон
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
14
Стиви Маллан
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
26
Вальтер Бваля
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
4-4-2
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
2
Флоранус
16
Фреди
8
Шахин
23
Амилтон
15
Поли
11
Райт
17
Байракдар
1-1-1-5
25
Эзбир
4
Хаддади
22
Ндонг
8
Шуиар
14
Абид
5
Чифтпинар
30
Тетти
19
Эскихеллак
7
2
Флоранус
7
Балчи
7
Балчи
2
Флоранус
8
Шахин
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Шахин
Мукаиру
27
Кривелли
27
Кривелли
Мукаиру
18
Мукаиру
18
Мукаиру
14
Абид
77
77
14
Абид
8
Шуиар
14
Маллан
14
Маллан
8
Шуиар
7
26
Бваля
26
Бваля
7
Остались в запасе
Антальяспор
Йени Малатьяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
17
Mert Örnek
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Антальяспор - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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