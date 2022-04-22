Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Фенербахче
Ризеспор - Фенербахче: обзор матча 22 апреля 2022
Ризеспор
22.04.2022, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 6
Завершен
Фенербахче
9'
Д. Росси
45+3'
С. Дурсун (П)
45+9'
С. Дурсун (П)
51'
С. Дурсун
65'
Э. Валенсия
76'
Н. Сангаре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Фенербахче
Желтая карточка
С. Хольмен
86'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Я. Боласи
77'
76'
ГОЛ! 0:6!
Н. Сангаре
Пас отдал
М. Зайц
66'
Замена
Л. Густаво
️️️️
М. Креспо
65'
ГОЛ! 0:5!
Э. Валенсия
64'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
С. Азиз
64'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
С. Дурсун
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Й. Похьянпало
60'
52'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
51'
ГОЛ! 0:4!
С. Дурсун
Замена
Ю. Сари
️️️️
Т. Бойд
46'
Замена
К. Сертел
️️️️
Э. Албайрак
46'
46'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
45'
+9
ГОЛ с пенальти! 0:3!
С. Дурсун
Желтая карточка
Э. Албайрак
45'
+8
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Дурсун
Замена
R. Mendes
️️️️
А. Потук
33'
Желтая карточка
Э. Сабо
11'
9'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
С. Дурсун
Красная карточка
Ф. Байано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
30
Эннер Валенсия
ЦФ
4-4-1-1
23
Аккан
77
Генюл
26
Понк
8
Хольмен
27
Байано
6
Албайрак
4
Потук
11
Боласи
52
Сабо
19
Бойд
20
Похьянпало
3-5-1-1
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
3
Мин-Джэ
8
Зайц
19
Креспо
8
Яндас
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
9
Росси
19
Дурсун
6
Албайрак
88
Сертел
88
Сертел
6
Албайрак
19
Бойд
7
Сари
7
Сари
19
Бойд
4
Потук
11
11
4
Потук
20
Похьянпало
9
9
20
Похьянпало
11
Боласи
23
Хюммет
23
Хюммет
11
Боласи
4
Азиз
32
Тиссеран
32
Тиссеран
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
30
Сангаре
30
Сангаре
26
Осайи-Самуэль
19
Креспо
14
Густаво
14
Густаво
19
Креспо
19
Дурсун
30
Валенсия
30
Валенсия
19
Дурсун
Остались в запасе
Ризеспор
Фенербахче
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
1
Берке Эзер
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Исмаил Картал
Статистика матча Ризеспор - Фенербахче
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
Новости команд
Все
Ризеспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+