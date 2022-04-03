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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Ризеспор
Аланьяспор - Ризеспор: обзор матча 03 апреля 2022
Аланьяспор
03.04.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
9'
Э. Акбаба
61'
Э. Караджа (П)
67'
P. Demba CissÃ©
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Ризеспор
Замена
А. Гюлай
️️️️
Д. Кандеяш
90'
+1
Замена
Н. Милунович
️️️️
Э. Караджа
78'
77'
Замена
Ф. Байано
️️️️
Э. Сабо
76'
Желтая карточка
L. Phiri
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Акбаба
74'
Замена
О. Айдын
️️️️
Т. Бингель
74'
67'
ГОЛ! 2:1!
P. Demba CissÃ©
64'
Замена
Ф. Болдрин
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Э. Караджа
61'
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
А. Потук
46'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Й. Похьянпало
46'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Г. Генюл
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Бекироглу
46'
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ПВ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
4
Алпер Потук
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
70
Огуз Айдын
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ПЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-3-1-2
28
Марафона
75
Бингель
24
23
Байир
26
Борха
20
Аксой
21
Кандеяш
7
Новейш
8
Акбаба
10
Бекироглу
7
Караджа
4-4-1-1
23
Аккан
8
Хольмен
26
Понк
88
Сертел
77
Генюл
36
83
Фернандеш
52
Сабо
4
Потук
19
Бойд
20
Похьянпало
7
Караджа
19
Милунович
19
Милунович
7
Караджа
8
Акбаба
8
Фер
8
Фер
8
Акбаба
75
Бингель
70
Айдын
70
Айдын
75
Бингель
10
Бекироглу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Бекироглу
21
Кандеяш
3
Гюлай
3
Гюлай
21
Кандеяш
52
Сабо
27
Байано
27
Байано
52
Сабо
19
Бойд
10
Болдрин
10
Болдрин
19
Бойд
77
Генюл
11
Боласи
11
Боласи
77
Генюл
4
Потук
7
Сари
7
Сари
4
Потук
20
Похьянпало
9
9
20
Похьянпало
Остались в запасе
Аланьяспор
Ризеспор
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Аланьяспор - Ризеспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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