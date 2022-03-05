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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Гиресунспор
Ризеспор - Гиресунспор: обзор матча 05 марта 2022
Ризеспор
05.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Гиресунспор
14'
Й. Похьянпало
45+3'
Шикинью (П)
48'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Гиресунспор
90'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Х. Траоре
Желтая карточка
L. Phiri
88'
Желтая карточка
P. Demba CissÃ©
76'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
К. Сертел
75'
75'
Замена
Ф. Диабате
️️️️
М. Гюмюшкая
75'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
70'
Желтая карточка
Х. Траоре
66'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Сержио
Замена
А. Потук
️️️️
R. Mendes
57'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ю. Сари
57'
48'
ГОЛ! 1:2!
Х. Траоре
Пас отдал
Сержио
Замена
L. Phiri
️️️️
Б. Дабо
46'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Э. Албайрак
46'
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Шикинью
Желтая карточка
К. Понк
39'
ГОЛ! 1:0!
Й. Похьянпало
Пас отдал
Ж. Фернандеш
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
70
Сержио
ЛВ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
22
Шикинью
АП
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
36
Lebogang Phiri
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Гиресунспор
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
3-4-3
23
Аккан
8
Хольмен
26
Понк
88
Сертел
6
Албайрак
83
Фернандеш
6
Дабо
7
Сари
20
Похьянпало
11
19
Бойд
4-1-2-2-1
1
Кочук
77
Билазер
4
Диарра
25
Перес
16
Бехич
8
Траоре
8
Флавио
23
Гюмюшкая
22
Шикинью
70
Сержио
14
Найир
6
Дабо
36
36
6
Дабо
6
Албайрак
52
Сабо
52
Сабо
6
Албайрак
11
4
Потук
4
Потук
11
88
Сертел
9
9
88
Сертел
7
Сари
23
Хюммет
23
Хюммет
7
Сари
8
Траоре
35
Пикинчол
35
Пикинчол
8
Траоре
23
Гюмюшкая
34
Диабате
34
Диабате
23
Гюмюшкая
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
70
Сержио
93
Сулейманов
93
Сулейманов
70
Сержио
Остались в запасе
Ризеспор
Гиресунспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
11
Янник Боласи
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
Остались в запасе
23
Онурджан Пири
ВР
23
Дуглас
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
14
Джо Чампнесс
ЛВ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Ризеспор - Гиресунспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
Стадион:
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