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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Ризеспор
Антальяспор - Ризеспор: обзор матча 27 августа 2021
Антальяспор
27.08.2021, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ризеспор
18'
Х. Райт
51'
Х. Райт (П)
90+10'
Х. Райт (П)
61'
Д. Джокович
90+3'
Д. Джокович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Ризеспор
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Х. Райт
90'
+10
90'
+9
Желтая карточка
Б. Дабо
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Джокович
Желтая карточка
Х. Езмерт
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Байано
Замена
Амилтон
️️️️
Г. Байракдар
89'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Н. Шахин
89'
89'
Замена
С. Ай
️️️️
К. Сертел
Замена
Фреди
️️️️
Д. Милошевич
81'
Желтая карточка
Г. Вурал
80'
78'
Замена
A. Koc
️️️️
Y. Pehlivan
78'
Замена
E. Karadağ
️️️️
Т. Бойд
Замена
У. Гаша
️️️️
П. Мукаиру
72'
61'
ГОЛ! 2:1!
Д. Джокович
60'
Замена
A. Umar
️️️️
Э. Сабо
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Райт
51'
27'
Желтая карточка
Г. Генюл
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
В. Сары
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
16
Фреди
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
99
Eren Karadağ
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4-3-3
25
Боффин
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
27
Милошевич
15
Поли
8
Шахин
17
Байракдар
11
Райт
18
Мукаиру
4-4-2
23
Аккан
77
Генюл
0
8
Хольмен
88
Сертел
88
Джокович
27
Байано
52
Сабо
6
Дабо
4
Потук
19
Бойд
27
Милошевич
16
Фреди
16
Фреди
27
Милошевич
8
Шахин
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Шахин
17
Байракдар
23
Амилтон
23
Амилтон
17
Байракдар
18
Мукаиру
27
Гаша
27
Гаша
18
Мукаиру
88
Сертел
5
Ай
5
Ай
88
Сертел
0
35
35
0
19
Бойд
99
99
19
Бойд
52
Сабо
19
19
52
Сабо
Остались в запасе
Антальяспор
Ризеспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
70
Догукан Синик
ЦП
1
Diogo Sousa
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Антальяспор - Ризеспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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