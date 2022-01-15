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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Фенербахче
Антальяспор - Фенербахче: обзор матча 15 января 2022
Антальяспор
15.01.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
81'
Д. Синик
72'
Х. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Фенербахче
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
90'
+7
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Д. Синик
90'
+5
85'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Ф. Кадиоглу
84'
Замена
Э. Четин
️️️️
Б. Эзер
ГОЛ! 1:1!
Д. Синик
81'
80'
Замена
Л. Густаво
️️️️
Х. Соса
Замена
А. Мехмеди
️️️️
У. Гаша
73'
Желтая карточка
Фреди
72'
72'
ГОЛ! 0:1!
Х. Соса
Желтая карточка
В. Сары
71'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
Х. Райт
64'
63'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Д. Росси
63'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
М. Озил
30'
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
АП
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
10
Месут Озил
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
3-2-1-3-1
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
7
Балчи
15
Поли
70
Синик
16
Фреди
27
Гаша
11
Райт
3-4-2-1
1
Эзер
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
4
Азиз
17
Кахведжи
7
Соса
8
Зайц
24
Кадиоглу
10
Озил
9
Росси
19
Дурсун
70
Синик
27
Милошевич
27
Милошевич
70
Синик
11
Райт
27
Кривелли
27
Кривелли
11
Райт
27
Гаша
14
Мехмеди
14
Мехмеди
27
Гаша
1
Эзер
54
Четин
54
Четин
1
Эзер
10
Озил
30
Сангаре
30
Сангаре
10
Озил
7
Соса
14
Густаво
14
Густаво
7
Соса
9
Росси
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
9
Росси
24
Кадиоглу
10
Пелкас
10
Пелкас
24
Кадиоглу
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
14
Эркан Эйибиль
АП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Остались в запасе
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
17
Бурак Капачак
ЦП
7
Макс Майер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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