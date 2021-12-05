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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Антальяспор
Кайсериспор - Антальяспор: обзор матча 05 декабря 2021
Кайсериспор
05.12.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
11'
М. Тиам
17'
М. Тиам (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Антальяспор
Желтая карточка
S. Lung Jr.
90'
+3
90'
Желтая карточка
Г. Вурал
Замена
Д. Аттама
️️️️
И. Акдаг
87'
82'
Замена
Налдо
️️️️
П. Мукаиру
73'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
72'
Желтая карточка
Д. Синик
Желтая карточка
Р. Дживелек
72'
Замена
U. Demirok
️️️️
Г. Кампаньяро
61'
61'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
А. Поли
Вторая желтая
Д. Коловециос
58'
46'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Б. Эзтюрк
46'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
Замена
Р. Дживелек
️️️️
Э. Бассан
46'
Желтая карточка
Д. Коловециос
45'
+6
45'
+6
Желтая карточка
Амилтон
Вторая желтая
М. Гавранович
34'
19'
Желтая карточка
А. Поли
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Тиам
17'
Желтая карточка
М. Гавранович
14'
ГОЛ! 1:0!
М. Тиам
Пас отдал
М. Хосейни
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Онур Булут
ЦП
8
Оливье Кеман
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
12
Ибрагим Акдаг
ЦФ
17
Эмрах Бассан
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Кайсериспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ЦФ
3
Джозеф Аттама
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
3-1-3-3
1
23
Кароль
4
Коловециос
5
Хосейни
15
Кампаньяро
6
Булут
8
Кеман
9
Тиам
19
Гавранович
17
Бассан
12
Акдаг
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Эзтюрк
7
Балчи
30
Кудряшов
16
Фреди
23
Амилтон
70
Синик
15
Поли
18
Мукаиру
15
Кампаньяро
15
15
15
Кампаньяро
17
Бассан
28
Дживелек
28
Дживелек
17
Бассан
12
Акдаг
3
Аттама
3
Аттама
12
Акдаг
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
18
Мукаиру
5
Налдо
5
Налдо
18
Мукаиру
5
Эзтюрк
27
Милошевич
27
Милошевич
5
Эзтюрк
15
Поли
17
Байракдар
17
Байракдар
15
Поли
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
Остались в запасе
Кайсериспор
Антальяспор
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
25
Билал Баязит
ВР
3
Ясир Субаши
ЦЗ
25
Гекхан Саздаги
ЦП
20
Карлос Манэ
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
Остались в запасе
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
14
Эркан Эйибиль
ЦП
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Кайсериспор - Антальяспор
4
2
4
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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