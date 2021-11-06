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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Алтай
Антальяспор - Алтай: обзор матча 06 ноября 2021
Антальяспор
06.11.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Алтай
49'
П. Мукаиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Алтай
90'
+3
Желтая карточка
İ. Öztürk
Замена
Э. Зехир
️️️️
Б. Эзтюрк
90'
+2
88'
Замена
А. Райан
️️️️
С. Пиньярес
Желтая карточка
Фреди
86'
82'
Желтая карточка
Тасиано
Замена
Э. Албайрак
️️️️
Д. Синик
77'
75'
Замена
E. Björkander
️️️️
Л. Каппел
Замена
Г. Байракдар
️️️️
П. Мукаиру
70'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
70'
60'
Замена
Тасиано
️️️️
S. Aka
60'
Замена
M. Paixão
️️️️
E. Çelenk
60'
Замена
К. Караташ
️️️️
Ö. Özkaya
ГОЛ! 1:0!
П. Мукаиру
49'
22'
Желтая карточка
Х. Тиам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
89
Erhan Çelenk
ЦП
28
Serge Aka
ЦП
23
Хали Тиам
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
16
Тасиано
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
5
Эзтюрк
89
Сары
30
Кудряшов
7
Балчи
16
Фреди
70
Синик
19
Акыйол
23
Амилтон
18
Мукаиру
3-5-1-1
1
Лиш
90
Карайел
38
88
28
71
Бийого Поко
19
Пиньярес
7
Каппел
23
Тиам
89
99
Бамба
70
Синик
6
Албайрак
6
Албайрак
70
Синик
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
18
Мукаиру
17
Байракдар
17
Байракдар
18
Мукаиру
5
Эзтюрк
6
Зехир
6
Зехир
5
Эзтюрк
7
Каппел
4
4
7
Каппел
28
16
Тасиано
16
Тасиано
28
88
88
Караташ
88
Караташ
88
89
19
19
89
19
Пиньярес
29
Райан
29
Райан
19
Пиньярес
Остались в запасе
Антальяспор
Алтай
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
35
Cihan Topaloğlu
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
18
Cem Ozgener
ЦП
8
Zeki Yildirim
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Антальяспор - Алтай
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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