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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Адана Демирспор
Антальяспор - Адана Демирспор: обзор матча 01 октября 2021
Антальяспор
01.10.2021, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Адана Демирспор
59'
Б. Балчи
42'
М. Балотелли
79'
М. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Адана Демирспор
Замена
Амилтон
️️️️
Фреди
87'
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Варгас
Пас отдал
Б. Стамбули
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Э. Кривелли
73'
73'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
М. Балотелли
73'
Замена
Л. Кастро
️️️️
Б. Бьярнасон
Желтая карточка
Фреди
62'
62'
Желтая карточка
М. Балотелли
60'
Замена
Ю. Бельханда
️️️️
S. Kurt
ГОЛ! 1:1!
Б. Балчи
59'
46'
Замена
М. Мимароглу
️️️️
Ю. Акгюн
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Д. Милошевич
46'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Н. Шахин
46'
Желтая карточка
В. Сары
45'
+2
42'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
34'
Замена
К. Канак
️️️️
С. Дели
Желтая карточка
Х. Райт
32'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Поли
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
16
Фреди
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Адана Демирспор
35
Ферхат Каплан
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
15
Симон Дели
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
21
Бенджамин Стамбули
ОП
22
Йонас Свенссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
8
Sinan Kurt
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Антальяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
23
Амилтон
ЦП
27
Уссам Гаша
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Адана Демирспор
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Кан Канак
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Izzet Celik
ЦП
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
15
Francis Ezeh
ЦФ
77
Метехан Мимароглу
ЦФ
4-4-2
25
Боффин
30
Кудряшов
77
Вурал
89
Сары
7
Балчи
16
Фреди
15
Поли
8
Шахин
27
Милошевич
11
Райт
27
Кривелли
3-1-3-1-2
35
Каплан
4
Акайдын
5
Рассул
15
Дели
21
Стамбули
22
Свенссон
8
Бьярнасон
8
8
Варгас
45
Балотелли
11
Акгюн
27
Кривелли
2
Флоранус
2
Флоранус
27
Кривелли
8
Шахин
88
Езмерт
88
Езмерт
8
Шахин
16
Фреди
23
Амилтон
23
Амилтон
16
Фреди
15
Поли
27
Гаша
27
Гаша
15
Поли
27
Милошевич
18
Мукаиру
18
Мукаиру
27
Милошевич
15
Дели
26
Канак
26
Канак
15
Дели
8
20
Бельханда
20
Бельханда
8
8
Бьярнасон
19
Кастро
19
Кастро
8
Бьярнасон
45
Балотелли
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
45
Балотелли
11
Акгюн
77
Мимароглу
77
Мимароглу
11
Акгюн
Остались в запасе
Антальяспор
Адана Демирспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Самет Айбаба
Остались в запасе
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
14
Эркан Эйибиль
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Tarik Ãamdal
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
26
Izzet Celik
ЦП
15
Francis Ezeh
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Самет Айбаба
Статистика матча Антальяспор - Адана Демирспор
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Адана Демирспор
2 : 2
31.05.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 37 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 3
25.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Бешикташ
4 : 1
11.05.2025
Адана Демирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Адана Демирспор
1 : 2
04.05.2025
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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