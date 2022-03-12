Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Касымпаша - Ризеспор
Касымпаша - Ризеспор: обзор матча 12 марта 2022
Касымпаша
12.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Ризеспор
27'
А. Мабиль
71'
У. Бозок
74'
М. Фалл
66'
С. Ай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Касымпаша - Ризеспор
Желтая карточка
Т. Сербест
88'
Замена
Р. Абид
️️️️
В. Эйссерик
87'
86'
Красная карточка
Ф. Байано
80'
Замена
Э. Сабо
️️️️
Ж. Фернандеш
77'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
P. Demba CissÃ©
77'
Замена
Д. Хюммет
️️️️
Ф. Болдрин
ГОЛ! 3:1!
М. Фалл
Пас отдал
Х. Хайрадинович
74'
ГОЛ! 2:1!
У. Бозок
Пас отдал
Х. Хайрадинович
71'
66'
ГОЛ! 1:1!
С. Ай
Пас отдал
P. Demba CissÃ©
Замена
У. Бозок
️️️️
А. Мабиль
64'
64'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Я. Боласи
46'
Замена
К. Сертел
️️️️
Э. Албайрак
ГОЛ! 1:0!
А. Мабиль
Пас отдал
М. Бен Уанес
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
6
Эрен Албайрак
ЦП
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-4-1-2
1
Ташкыран
94
Хадергьонай
4
Донк
12
Бен Уанес
15
Сербест
34
Хасполат
11
Мабиль
10
Хайрадинович
9
Эйссерик
11
Мюлека
7
Фалл
2-5-3
23
Аккан
8
Хольмен
5
Ай
83
Фернандеш
27
Байано
36
6
Албайрак
10
Болдрин
9
11
Боласи
19
Бойд
9
Эйссерик
14
Абид
14
Абид
9
Эйссерик
11
Мабиль
17
Бозок
17
Бозок
11
Мабиль
6
Албайрак
88
Сертел
88
Сертел
6
Албайрак
83
Фернандеш
52
Сабо
52
Сабо
83
Фернандеш
11
Боласи
7
Сари
7
Сари
11
Боласи
10
Болдрин
23
Хюммет
23
Хюммет
10
Болдрин
9
20
Похьянпало
20
Похьянпало
9
Остались в запасе
Касымпаша
Ризеспор
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
17
Эрен Эльмали
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Касымпаша - Ризеспор
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Касымпаша
Ризеспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига: шансы «Ризеспора» и «Эрзурумспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Суперлига Турции: шансы «Ризеспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 9-го тура
25 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 октября 2026
16 октября
«Чорум» – «Ризеспор»: кто победит в матче 8 тура Суперлиги Турции 2026/2027
15 октября
«Гезтепе» – «Ризеспор»: кто победит в матче 6-го тура Суперлиги 2026/2027
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+