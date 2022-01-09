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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Антальяспор
Гезтепе - Антальяспор: обзор матча 09 января 2022
Гезтепе
09.01.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
4 : 0
Завершен
Антальяспор
22'
А. Нукан
51'
Ш. Ндиайе (П)
60'
Ш. Ндиайе
78'
Ш. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гезтепе - Антальяспор
Замена
К. Демирташ
️️️️
К. Алиджи
88'
Замена
Лоуренси
️️️️
С. Айдогду
81'
Замена
Е. Озкайимоглу
️️️️
Ш. Ндиайе
80'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
С. Айдогду
78'
76'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
В. Сары
Замена
А. Канкая
️️️️
М. Баку
71'
Замена
️️️️
Х. Акбунар
71'
70'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
Вторая желтая
Д. Арсланажич
67'
63'
Замена
Х. Райт
️️️️
Х. Езмерт
ГОЛ! 3:0!
Ш. Ндиайе
Пас отдал
М. Баку
60'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Ндиайе
51'
49'
Желтая карточка
В. Сары
46'
Замена
Налдо
️️️️
Э. Кривелли
46'
Замена
А. Поли
️️️️
П. Мукаиру
Желтая карточка
Ш. Ндиайе
44'
Желтая карточка
В. Анхель
29'
Желтая карточка
Д. Арсланажич
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Нукан
Пас отдал
С. Айдогду
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
15
Дино Арсланажич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ПЗ
22
Керим Алиджи
ПЗ
32
Макана Баку
ЛВ
5
Обинна Нвободо
ОП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
70
Догукан Синик
ЛВ
88
Хакан Езмерт
ЦП
16
Фреди
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Гезтепе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
47
Караман Демирташ
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
6
Атакан Канкая
ЦП
10
Вейкан Шимшек
ЦП
7
Лоуренси
ПВ
1
Arda Özcimen
ЦФ
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Налдо
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
3-3-1-2-1
70
Эгрибаят
33
Нукан
4
Анхель
15
Арсланажич
7
Палули
5
Нвободо
22
Алиджи
8
Айдогду
32
Баку
7
Акбунар
27
Ндиайе
4-1-3-2
25
Боффин
7
Балчи
30
Кудряшов
89
Сары
77
Вурал
88
Езмерт
18
Мукаиру
16
Фреди
70
Синик
23
Амилтон
27
Кривелли
22
Алиджи
47
Демирташ
47
Демирташ
22
Алиджи
32
Баку
6
Канкая
6
Канкая
32
Баку
8
Айдогду
7
Лоуренси
7
Лоуренси
8
Айдогду
27
Ндиайе
11
Озкайимоглу
11
Озкайимоглу
27
Ндиайе
27
Кривелли
5
Налдо
5
Налдо
27
Кривелли
89
Сары
27
Милошевич
27
Милошевич
89
Сары
18
Мукаиру
15
Поли
15
Поли
18
Мукаиру
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
88
Езмерт
11
Райт
11
Райт
88
Езмерт
Остались в запасе
Гезтепе
Антальяспор
3
Марко Михоевич
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
13
Догукан Эзкан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
3
Марко Михоевич
ЦЗ
29
Юсуф Талум
ПЗ
10
Вейкан Шимшек
ЦП
1
Arda Özcimen
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
Главный тренер
Нестор Эль Маэстро
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Гезтепе - Антальяспор
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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