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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Бешикташ
Антальяспор - Бешикташ: обзор матча 18 сентября 2021
Антальяспор
18.09.2021, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Бешикташ
42'
Х. Райт
45+1'
В. Сары
49'
Р. Йилмаз
65'
М. Батшуайи
76'
Р. Геззаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Бешикташ
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
86'
Замена
У. Акыйол
️️️️
Н. Шахин
83'
Замена
Амилтон
️️️️
П. Мукаиру
83'
76'
ГОЛ! 2:3!
Р. Геззаль
Пас отдал
М. Батшуайи
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Фреди
72'
72'
Замена
О. Озякуп
️️️️
С. Учан
66'
Желтая карточка
Р. Йилмаз
65'
ГОЛ! 2:2!
М. Батшуайи
49'
ГОЛ! 2:1!
Р. Йилмаз
Пас отдал
К. Ларин
Замена
Д. Синик
️️️️
Г. Байракдар
46'
46'
Замена
К. Ларин
️️️️
К. Караман
46'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Г. Торе
ГОЛ! 2:0!
В. Сары
Пас отдал
Г. Вурал
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Х. Райт
Пас отдал
А. Поли
42'
37'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
М. Топал
22'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Н. Уйсал
18'
Желтая карточка
М. Топал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
8
Нури Шахин
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
ЦП
11
Хаджи Райт
ЦФ
18
Поль Мукаиру
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
30
Гекхан Торе
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Антальяспор
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
4-3-3
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
7
Балчи
8
Шахин
15
Поли
16
Фреди
17
Байракдар
18
Мукаиру
11
Райт
2-5-1-2
34
Гюнок
3
Монтеро
21
Н'Сакаля
13
Хатчинсон
20
Уйсал
48
Учан
5
Соуза
5
Топал
30
Торе
19
Караман
44
Батшуайи
18
Мукаиру
23
Амилтон
23
Амилтон
18
Мукаиру
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
16
Фреди
27
Милошевич
27
Милошевич
16
Фреди
17
Байракдар
70
Синик
70
Синик
17
Байракдар
8
Шахин
19
Акыйол
19
Акыйол
8
Шахин
5
Топал
33
Йилмаз
33
Йилмаз
5
Топал
30
Торе
18
Геззаль
18
Геззаль
30
Торе
20
Уйсал
15
Пьянич
15
Пьянич
20
Уйсал
48
Учан
15
Озякуп
15
Озякуп
48
Учан
19
Караман
9
Ларин
9
Ларин
19
Караман
Остались в запасе
Антальяспор
Бешикташ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Антальяспор - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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