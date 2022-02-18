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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Истанбул Башакшехир
Ризеспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 18 февраля 2022
Ризеспор
18.02.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
33'
Трезеге
52'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Истанбул Башакшехир
90'
+2
Желтая карточка
Д. Тюрук
89'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
89'
Замена
Ф. Гульбрандсен
️️️️
Трезеге
88'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
Ж. Кайсара
83'
Желтая карточка
С. Учан
Замена
L. Phiri
️️️️
Г. Генюл
83'
Замена
Я. Боласи
️️️️
Ф. Болдрин
75'
64'
Замена
С. Учан
️️️️
Пицци
Замена
Т. Бойд
️️️️
Э. Сабо
62'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
Й. Похьянпало
61'
Желтая карточка
Ф. Байано
56'
52'
ГОЛ! 0:2!
Трезеге
Замена
Э. Албайрак
️️️️
К. Сертел
46'
45'
+3
Желтая карточка
Л. Дуарте
45'
+1
Желтая карточка
С. Окака-Чука
Желтая карточка
Ж. Фернандеш
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
Трезеге
Пас отдал
Ю. Ндайшими
18'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
С. Гюрлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
27
Фабрисио Байано
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
21
Пицци
АП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
11
Янник Боласи
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Истанбул Башакшехир
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
42
Омер Али Саинер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
4-5-1
13
77
Генюл
26
Понк
88
Сертел
8
Хольмен
27
Байано
10
Болдрин
83
Фернандеш
52
Сабо
7
Сари
20
Похьянпало
3-1-3-2-1
1
Бабакан
80
Кайсара
3
Дуарте
33
Али Калдырым
38
Чигерчи
55
Ндайшими
7
Гюрлер
19
Озкан
21
Пицци
7
Трезеге
77
Окака-Чука
88
Сертел
6
Албайрак
6
Албайрак
88
Сертел
77
Генюл
36
36
77
Генюл
20
Похьянпало
9
9
20
Похьянпало
52
Сабо
19
Бойд
19
Бойд
52
Сабо
10
Болдрин
11
Боласи
11
Боласи
10
Болдрин
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
7
Гюрлер
9
Тюрук
9
Тюрук
7
Гюрлер
21
Пицци
48
Учан
48
Учан
21
Пицци
7
Трезеге
8
Гульбрандсен
8
Гульбрандсен
7
Трезеге
80
Кайсара
42
Саинер
42
Саинер
80
Кайсара
Остались в запасе
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Остались в запасе
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
28
Равиль Тагир
ЦЗ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Ризеспор - Истанбул Башакшехир
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
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