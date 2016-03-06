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    Николо Черубин - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Николо
    Фамилия Черубин
    Команда Падова
    Состав Основной
    Родной город Виченца
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 14 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Удинезе (Удине)
    02.05.2016 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    24.04.2016 37' -90' Аталанта (Бергамо) 1:0 Кьево (Верона)
    20.04.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    17.04.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:3 Рома (Рим)
    10.04.2016 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    03.04.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Милан (Милан)
    20.03.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:0 Болонья (Болонья)
    13.03.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    06.03.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Ювентус (Турин)
    28.02.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    14.02.2016 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    07.02.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:0 Эмполи (Эмполи)
    03.02.2016 1' -90' Верона (Верона) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    30.01.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    23.01.2016 1' -90' Фрозиноне (Фрозиноне) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    16.01.2016 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:1 Интер (Милан)
    10.01.2016 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:2 Дженоа (Генуя)
    06.01.2016 1' -90' Удинезе (Удине) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    13.12.2015 1' -67' Кьево (Верона) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    67'
    06.12.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 3:0 Палермо (Палермо)
    26'
    29.11.2015 89' -90' Рома (Рим) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    22.11.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 0:1 Торино (Турин)
    07.11.2015 Был в запасе Милан (Милан) 0:0 Аталанта (Бергамо)
    01.11.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    28.10.2015 78' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Лацио (Рим)
    25.10.2015 Был в запасе Ювентус (Турин) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    18.10.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Карпи (Карпи)
    04.10.2015 6' -90' Фиорентина (Флоренция) 3:0 Аталанта (Бергамо)
    28.09.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сампдория (Генуя)
    24.09.2015 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:1 Аталанта (Бергамо)
    20.09.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Верона (Верона)
    13.09.2015 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    6'
    30.08.2015 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Фрозиноне (Фрозиноне)
    23.08.2015 1' -90' Интер (Милан) 1:0 Аталанта (Бергамо)
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