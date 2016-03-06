Николо Черубин - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Черубин
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виченца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Черубин
|Команда
|Падова
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виченца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|14
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Удинезе (Удине)
|02.05.2016
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|24.04.2016
|37' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:0
|Кьево (Верона)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:3
|Рома (Рим)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|03.04.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Милан (Милан)
|20.03.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|13.03.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Ювентус (Турин)
|28.02.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|14.02.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|07.02.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Эмполи (Эмполи)
|03.02.2016
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|30.01.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|23.01.2016
|1' -90'
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|16.01.2016
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Интер (Милан)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Дженоа (Генуя)
|06.01.2016
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|13.12.2015
|1' -67'
|Кьево (Верона)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|67'
|06.12.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|26'
|29.11.2015
|89' -90'
|Рома (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Торино (Турин)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|0:0
|Аталанта (Бергамо)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.10.2015
|78' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Лацио (Рим)
|25.10.2015
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Карпи (Карпи)
|04.10.2015
|6' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.09.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сампдория (Генуя)
|24.09.2015
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|0:1
|Аталанта (Бергамо)
|20.09.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Верона (Верона)
|13.09.2015
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|6'
|30.08.2015
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|23.08.2015
|1' -90'
|Интер (Милан)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)