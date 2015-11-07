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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 07 ноября 2015
Милан
07.11.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
0 : 0
Завершен
Аталанта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
90'
Замена
Х. Денис
️️️️
М. Пинилья
89'
Желтая карточка
К. Кармона
Желтая карточка
К. Бакка
84'
Желтая карточка
Д. Калабрия
77'
Замена
К. Хонда
️️️️
М. Ньянг
73'
72'
Замена
К. Кармона
️️️️
А. Грасси
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ю. Куцка
64'
Желтая карточка
Ф. Мексес
59'
56'
Желтая карточка
А. Гомес
48'
Желтая карточка
М. Пинилья
Замена
Д. Калабрия
️️️️
М. Де Шильо
45'
42'
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
М. Де Шильо
24'
20'
Замена
Д. Беллини
️️️️
Б. Драме
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Аталанта
30
Давиде Басси
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
19
Херман Денис
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
5
Мексес
26
Романьоли
13
Антонелли
22
Де Шильо
33
Куцка
18
Монтоливо
15
Поли
7
Черчи
70
Бакка
99
Ньянг
4-1-3-2
57
Спортиелло
77
Раймонди
2
Толой
29
Палетта
3
Драме
15
де Рон
10
Моралес
33
Грасси
8
Чигарини
10
Гомес
51
Пинилья
22
Де Шильо
2
Калабрия
2
Калабрия
22
Де Шильо
99
Ньянг
3
Хонда
3
Хонда
99
Ньянг
33
Куцка
4
Адриано
4
Адриано
33
Куцка
3
Драме
6
Беллини
6
Беллини
3
Драме
33
Грасси
14
Кармона
14
Кармона
33
Грасси
51
Пинилья
19
Денис
19
Денис
51
Пинилья
Остались в запасе
Милан
Аталанта
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
Главный тренер
Синиша Михайлович
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
10
Сусо
ПВ
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
30
Давиде Басси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Милан - Аталанта
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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