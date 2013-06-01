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Ириней
Статистика
Ириней - статистика
Завершил карьеру
23 апреля 1981 (45), Умаита
| Полузащитник
179 см | 80 кг
Бразилия | Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гранада
25
0
0
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Гранада
2 : 0
01.06.2013
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 0
26.05.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Гранада
3 : 0
18.05.2013
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
13.05.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
1 : 0
04.05.2013
Малага
73' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
0 : 1
28.04.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Гранада
1 : 1
20.04.2013
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
5 : 0
14.04.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Гранада
1 : 5
05.04.2013
Бетис
1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Сарагоса
0 : 0
11.03.2013
Гранада
83' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Гранада
1 : 2
03.03.2013
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
2 : 1
24.02.2013
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Гранада
1 : 2
16.02.2013
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
0 : 3
10.02.2013
Гранада
82' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Гранада
1 : 0
03.02.2013
Реал
90' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
3 : 0
29.01.2013
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
2 : 2
14.01.2013
Гранада
1' - 55'
11'
Испания. Примера, 18 тур
Гранада
1 : 2
05.01.2013
Валенсия
1' - 85'
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
1 : 2
22.12.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Гранада
0 : 0
15.12.2012
Реал Сосьедад
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
4 : 0
08.12.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Гранада
0 : 0
02.12.2012
Эспаньол
1' - 83'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 0
24.11.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 1
18.11.2012
Атлетико
1' - 76'
63'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
1 : 2
10.11.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Гранада
1 : 2
04.11.2012
Атлетик
1' - 83'
Испания. Примера, 8 тур
Гранада
1 : 2
21.10.2012
Сарагоса
1' - 72'
31'
72'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
1 : 2
07.10.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Гранада
2 : 1
30.09.2012
Сельта
1' - 90'
60'
Испания. Примера, 5 тур
Барселона
2 : 0
22.09.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Гранада
1 : 1
16.09.2012
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
3 : 0
02.09.2012
Гранада
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Гранада
1 : 1
26.08.2012
Севилья
1' - 81'
71'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 0
20.08.2012
Гранада
1' - 90'
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