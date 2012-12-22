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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Гранада
Осасуна - Гранада: обзор матча 22 декабря 2012
Осасуна
22.12.2012, суббота, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
8'
Нино
41'
Д. Майнц
48'
Д. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Гранада
90'
+2
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
Х. Льоренте
90'
+1
87'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Д. Бенитес
Замена
М. Бертран
️️️️
Нано
77'
75'
Замена
Х. Йебда
️️️️
Ю. Эль-Араби
70'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
67'
Желтая карточка
А. Ньом
Замена
Х. Льоренте
️️️️
А. Сехудо
65'
Желтая карточка
А. Дамиа
60'
48'
ГОЛ! 1:2!
Д. Бенитес
Желтая карточка
А. Аррибас
47'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Лама
46'
41'
ГОЛ! 1:1!
Д. Майнц
Пас отдал
Д. Бенитес
36'
Желтая карточка
Д. Бенитес
ГОЛ! 1:0!
Нино
Пас отдал
Р. Лоэ
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Андрес
ВР
2
Абелья Дамиа
ЛЗ
19
Нано
ЛЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
24
Рауль Лоэ
ОП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
16
Альваро Сехудо
ПП
11
Нино
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
0
Ириней
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Осасуна
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Марк Бертран
ПЗ
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
10
Роберто Торрес
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Гранада
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Хассан Йебда
ЦП
9
Хайме
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
4-1-2-1-2
1
Андрес
19
Нано
4
Фланьо
14
Аррибас
2
Дамиа
24
Лоэ
10
Пуньяль
16
Сехудо
14
Лама
9
Сола
11
Нино
4-3-1-2
2
Роберто
12
Ньом
5
Майнц
12
Лопес
6
Сикейра
17
Рико
8
Торже
0
Ириней
11
Бенитес
9
Игало
19
Эль-Араби
19
Нано
2
Бертран
2
Бертран
19
Нано
14
Лама
10
Торрес
10
Торрес
14
Лама
16
Сехудо
12
Льоренте
12
Льоренте
16
Сехудо
11
Бенитес
2
Ангуло
2
Ангуло
11
Бенитес
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
19
Эль-Араби
8
Йебда
8
Йебда
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Осасуна
Гранада
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
13
Асьер Риесго
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
6
Ойер
ОП
24
Давид Тимор
ОП
Остались в запасе
26
Хорхе Санчес Коласио
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Осасуна - Гранада
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
(Кастилия-Леон)
Стадион:
Эль Садар
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