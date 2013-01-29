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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 29 января 2013
Севилья
29.01.2013, вторник, 00:30
Испания. Примера, 21 тур
3 : 0
Завершен
Гранада
32'
Ж. Кондогбиа
71'
А. Негредо
75'
Г. Медель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Гранада
89'
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
М. Стеванович
️️️️
И. Ракитич
82'
Замена
Х. Мадуро
️️️️
А. Негредо
77'
ГОЛ! 3:0!
Г. Медель
75'
Замена
Ману
️️️️
Х. Антонио Рейес
72'
ГОЛ! 2:0!
А. Негредо
Пас отдал
И. Ракитич
71'
70'
Желтая карточка
М. Рико
67'
Замена
Г. Торже
️️️️
А. Ньом
63'
Замена
К. Аранда
️️️️
О. Игало
Желтая карточка
Сисиньо
61'
55'
Желтая карточка
П. Диакате
54'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Сикейра
41'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
И. Ракитич
32'
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
23
Хулиан
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Сисиньо
ПЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
23
Миге Месси
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
3-3-3-1
23
Хулиан
11
Сисиньо
4
Спахич
17
Фасио
3
Наварро
17
Медель
16
Навас
19
Рейес
11
Ракитич
19
Кондогбиа
21
Негредо
4-4-1-1
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
36
Ресио
17
Рико
0
Ириней
8
Браими
14
Орельяна
9
Игало
11
Ракитич
9
Стеванович
9
Стеванович
11
Ракитич
21
Негредо
23
Мадуро
23
Мадуро
21
Негредо
19
Рейес
7
Ману
7
Ману
19
Рейес
6
Сикейра
21
Ортис
21
Ортис
6
Сикейра
12
Ньом
8
Торже
8
Торже
12
Ньом
9
Игало
7
Аранда
7
Аранда
9
Игало
Остались в запасе
Севилья
Гранада
15
Серхио Рико
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Миге Месси
ЦП
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Остались в запасе
23
Миге Месси
ЦП
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Севилья - Гранада
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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