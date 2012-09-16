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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Депортиво
Гранада - Депортиво: обзор матча 16 сентября 2012
Гранада
16.09.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 4 тур
1 : 1
Завершен
Депортиво
81'
А. Флоро Флорес
41'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Депортиво
Желтая карточка
Хайме
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
А. Флоро Флорес
Пас отдал
Хайме
81'
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ф. Орельяна
79'
Желтая карточка
Тоньо
74'
73'
Замена
Айосе
️️️️
Б. Гама
Замена
Хайме
️️️️
М. Рико
72'
67'
Желтая карточка
А. Айтами
64'
Желтая карточка
Д. Арансубиа
Желтая карточка
Г. Сикейра
60'
58'
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
Х. Камуньяс
Замена
Я. Браими
️️️️
А. Флоро Флорес
46'
43'
Желтая карточка
Эвалдо
41'
ГОЛ! 0:1!
Н. Оливейра
39'
Замена
Н. Оливейра
️️️️
Рики
36'
Желтая карточка
М. Пабло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЛП
0
Ириней
ОП
17
Микель Рико
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
6
Эвалдо
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
28
Хуан Домингес
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Пицци
АП
11
Рики
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Гранада
2
Роберто
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
9
Хайме
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
83
Зе Каштру
ЦЗ
8
Андре Сантуш
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
0
Ириней
17
Рико
8
Торже
19
Эль-Араби
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
4-4-1-1
1
Арансубиа
19
Пабло
24
Марчена
16
Айтами
6
Эвалдо
28
Домингес
16
Гама
21
Агилар
17
Камуньяс
21
Пицци
11
Рики
14
Орельяна
11
Мачис
11
Мачис
14
Орельяна
17
Рико
9
Хайме
9
Хайме
17
Рико
9
Флоро Флорес
8
Браими
8
Браими
9
Флоро Флорес
16
Гама
21
Айосе
21
Айосе
16
Гама
17
Камуньяс
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
17
Камуньяс
11
Рики
7
Оливейра
7
Оливейра
11
Рики
Остались в запасе
Гранада
Депортиво
2
Роберто
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Остались в запасе
8
Андре Сантуш
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Гранада - Депортиво
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Лос Карменес
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