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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Гранада
Валенсия - Гранада: обзор матча 26 мая 2013
Валенсия
26.05.2013, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 0
Завершен
Гранада
60'
Р. Сольдадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Гранада
Замена
Т. Коста
️️️️
Жонас
89'
86'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Нолито
76'
Замена
К. Аранда
️️️️
Д. Буонанотте
72'
Замена
О. Игало
️️️️
Ю. Эль-Араби
Замена
А. Сиссоко
️️️️
Х. Бернат
66'
ГОЛ! 1:0!
Р. Сольдадо
60'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Альбельда
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Гранада
2
Роберто
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
36
Ресио
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Валенсия
26
Фелипе Рамос
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
20
Серхио Каналес
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
7
Карлос Аранда
ЦФ
4-4-2
13
Гуаита
24
Бернат
22
Матье
27
Перейра
20
Кошта
10
Парехо
18
Гуардадо
11
Банега
6
Альбельда
9
Сольдадо
17
Жонас
4-3-1-2
2
Роберто
12
Ньом
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
8
Торже
17
Рико
36
Ресио
30
Буонанотте
3
Нолито
19
Эль-Араби
24
Бернат
26
Сиссоко
26
Сиссоко
24
Бернат
17
Жонас
8
Коста
8
Коста
17
Жонас
6
Альбельда
20
Каналес
20
Каналес
6
Альбельда
3
Нолито
2
Ангуло
2
Ангуло
3
Нолито
19
Эль-Араби
9
Игало
9
Игало
19
Эль-Араби
30
Буонанотте
7
Аранда
7
Аранда
30
Буонанотте
Остались в запасе
Валенсия
Гранада
26
Фелипе Рамос
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
26
Фелипе Рамос
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Остались в запасе
25
Тоньо
ВР
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Валенсия - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Месталья
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