Стало известно, почему Карпукас перешел в «Зенит», а не «Краснодар»

Раскрыты новые подробности переговоров об уходе Артема Карпукаса из «Локомотива».
Опорный полузащитник мог оказаться в «Краснодаре», но в итоге перешел в «Зенит», предположительно, за 6 миллионов евро.
«Первым к представителям Карпукаса обращался «Краснодар», но в клубе не сложилось единой позиции по этой сделке.
Несколько представителей «быков» считали хавбека хорошим приобретением на фоне ужесточения лимита [на легионеров], другие – что такая покупка при Дугласе Аугусто и Кевине Ленини будет избыточной.
Поэтому клуб Сергея Галицкого прекратил переговоры, когда быстро договориться с «Локомотивом» не получилось. «Зенит» же действовал настойчивее и добился трансфера», – сообщил источник.
- 24-летний Карпукас – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 144 матча, 6 голов, 5 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 7 миллионов евро.
- Хавбек не смог договориться с железнодорожниками о продлении контракта, истекавшего в 2027 году.
Источник: Спортс’’