Стало известно, почему Карпукас перешел в «Зенит», а не «Краснодар»

Раскрыты новые подробности переговоров об уходе Артема Карпукаса из «Локомотива».

Опорный полузащитник мог оказаться в «Краснодаре», но в итоге перешел в «Зенит», предположительно, за 6 миллионов евро.

«Первым к представителям Карпукаса обращался «Краснодар», но в клубе не сложилось единой позиции по этой сделке.

Несколько представителей «быков» считали хавбека хорошим приобретением на фоне ужесточения лимита [на легионеров], другие – что такая покупка при Дугласе Аугусто и Кевине Ленини будет избыточной.

Поэтому клуб Сергея Галицкого прекратил переговоры, когда быстро договориться с «Локомотивом» не получилось. «Зенит» же действовал настойчивее и добился трансфера», – сообщил источник.