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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Гранада
Барселона - Гранада: обзор матча 22 сентября 2012
Барселона
22.09.2012, суббота, 23:59
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
87'
Хави
90+2'
Б. Гомес (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Гранада
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Б. Гомес
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Хави
87'
75'
Замена
Хайме
️️️️
Я. Браими
Замена
К. Тельо
️️️️
Адриано
73'
72'
Желтая карточка
Б. Гомес
66'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
58'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Хави
️️️️
Т. Алькантара
54'
Замена
Педро
️️️️
Д. Вилья
53'
45'
Желтая карточка
Тоньо
24'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
8
Александр Сонг
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЛП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ПП
10
Лионель Месси
ПВ
7
Давид Вилья
ЛФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Тито Виланова
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
0
Ириней
ОП
17
Микель Рико
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Габриэль Торже
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
9
Хайме
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
3
Адриано
14
Маскерано
8
Сонг
10
Алвес
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Алькантара
10
Месси
7
Вилья
4
Санчес
4-2-2-1-1
25
Тоньо
12
Ньом
12
Лопес
20
Гомес
6
Сикейра
0
Ириней
17
Рико
8
Торже
8
Браими
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
6
Алькантара
6
Хави
6
Хави
6
Алькантара
3
Адриано
37
Тельо
37
Тельо
3
Адриано
7
Вилья
9
Педро
9
Педро
7
Вилья
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
8
Браими
9
Хайме
9
Хайме
8
Браими
9
Флоро Флорес
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Флоро Флорес
Остались в запасе
Барселона
Гранада
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Главный тренер
Тито Виланова
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
6
Серджи Роберто
ЦП
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
Главный тренер
Тито Виланова
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Барселона - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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