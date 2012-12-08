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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 08 декабря 2012
Малага
08.12.2012, суббота, 21:00
Испания. Примера, 15 тур
4 : 0
Завершен
Гранада
26'
Хоакин
33'
Х. Савиола
75'
И. Камачо
85'
Р. Санта Крус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Гранада
ГОЛ! 4:0!
Р. Санта Крус
Пас отдал
Д. Буонанотте
85'
80'
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
О. Игало
ГОЛ! 3:0!
И. Камачо
Пас отдал
Хоакин
75'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Иско
73'
66'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Я. Браими
Замена
Р. Санта Крус
️️️️
Х. Савиола
62'
46'
Замена
Хайме
️️️️
Д. Бенитес
Замена
М. Итурра
️️️️
Н. Монреаль
46'
Желтая карточка
Н. Монреаль
39'
Желтая карточка
Х. Гамес
36'
ГОЛ! 2:0!
Х. Савиола
Пас отдал
Ф. Портильо
33'
ГОЛ! 1:0!
Хоакин
Пас отдал
Х. Савиола
26'
Желтая карточка
Иско
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Вилли Кабальеро
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
2
Мартин Демичелис
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
22
Иско
АП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дани Бенитес
ЛВ
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
16
Мануэль Итурра
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
30
Себастьян Фернандес
ПВ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Хайме
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Кабальеро
19
Элизеу
2
Демичелис
3
Велигтон
18
Монреаль
18
Гамес
4
Камачо
17
Хоакин
22
Иско
20
Портильо
16
Савиола
4-4-1-1
25
Тоньо
21
Ортис
15
Диакате
5
Майнц
6
Сикейра
0
Ириней
17
Рико
8
Торже
8
Браими
11
Бенитес
9
Игало
18
Монреаль
16
Итурра
16
Итурра
18
Монреаль
22
Иско
30
Буонанотте
30
Буонанотте
22
Иско
16
Савиола
24
Санта Крус
24
Санта Крус
16
Савиола
11
Бенитес
9
Хайме
9
Хайме
11
Бенитес
9
Игало
14
Орельяна
14
Орельяна
9
Игало
8
Браими
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
8
Браими
Остались в запасе
Малага
Гранада
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Дуда
ЛВ
30
Себастьян Фернандес
ПВ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Малага - Гранада
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Ла Росаледа
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