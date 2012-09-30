Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Сельта
Гранада - Сельта: обзор матча 30 сентября 2012
Гранада
30.09.2012, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сельта
10'
Г. Сикейра (П)
17'
Г. Торже
20'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Сельта
Замена
П. Диакате
️️️️
Ю. Эль-Араби
90'
76'
Замена
Р. Лаго
️️️️
К. Бельвис
75'
Желтая карточка
А. Туньез
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Ф. Орельяна
67'
61'
Замена
А. Лопес
️️️️
А. Фернандес
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
61'
Желтая карточка
Ириней
60'
60'
Замена
Тони
️️️️
Н. Инса
Желтая карточка
И. Лопес
47'
35'
Желтая карточка
Н. Инса
Желтая карточка
Г. Торже
32'
25'
Желтая карточка
А. Фернандес
20'
ГОЛ! 2:1!
Я. Аспас
ГОЛ! 2:0!
Г. Торже
Пас отдал
Г. Сикейра
17'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Сикейра
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
0
Ириней
ОП
17
Микель Рико
ОП
8
Ясин Браими
ЦП
8
Габриэль Торже
ПП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Сельта
13
Хави Варас
ВР
16
Карлос Бельвис
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
5
Андрес Туньез
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
4
Борха Оубинья
ОП
30
Начо Инса
ЦП
17
Аугусто Фернандес
ЦП
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
9
Хайме
ЦП
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
7
Джонатан Вила
ЦЗ
14
Алекс Лопес
ЦП
23
Кристиан Бустос
ЦП
10
Тони
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
4-2-2-1-1
25
Тоньо
6
Сикейра
20
Гомес
12
Лопес
12
Ньом
0
Ириней
17
Рико
8
Браими
8
Торже
14
Орельяна
19
Эль-Араби
4-1-3-2
13
Варас
22
Мальо
22
Кабрал
5
Туньез
16
Бельвис
4
Оубинья
30
Инса
17
Фернандес
7
Крон-Дели
10
Аспас
30
Пак Чу-Юн
14
Орельяна
2
Ангуло
2
Ангуло
14
Орельяна
19
Эль-Араби
15
Диакате
15
Диакате
19
Эль-Араби
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
30
Инса
10
Тони
10
Тони
30
Инса
16
Бельвис
3
Лаго
3
Лаго
16
Бельвис
17
Фернандес
14
Лопес
14
Лопес
17
Фернандес
Остались в запасе
Гранада
Сельта
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Пако Эррера
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
9
Хайме
ЦП
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
7
Джонатан Вила
ЦЗ
23
Кристиан Бустос
ЦП
9
Марио Бермехо
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Пако Эррера
Статистика матча Гранада - Сельта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
Новости команд
Все
Гранада
Сельта
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
«Сельта» – «Леванте»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Сельты» и «Леванте» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Сельта» – «Юнион СЖ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сельты» и «Юниона» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+