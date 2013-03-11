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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Гранада
Сарагоса - Гранада: обзор матча 11 марта 2013
Сарагоса
11.03.2013, понедельник, 23:30
Испания. Примера, 27 тур
0 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Гранада
87'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Нолито
83'
Замена
Ириней
️️️️
Ресио
81'
Желтая карточка
Ресио
Замена
А. Бьенвеню
️️️️
Р. Рочина
78'
Желтая карточка
А. Гонсалес
71'
Замена
С. Бабович
️️️️
Х. Мари
71'
Замена
Э. Ориоль
️️️️
В. Родригес
60'
58'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Ю. Эль-Араби
Желтая карточка
Х. Мари
51'
Желтая карточка
Х. Мовилья
32'
20'
Желтая карточка
А. Ньом
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
1
Леонардо Франко
ВР
22
Абрахам
ЦЗ
22
Кристиан Сэпунару
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
77
Адам Пинтер
ОП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Пако Монтанье
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
36
Ресио
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Сарагоса
1
Пабло Альколеа
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
10
Стефан Бабович
ЦП
80
Эду Ориоль
ЦФ
15
Родри
ЦФ
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
3-2-2-2-1
1
Франко
22
Абрахам
22
Сэпунару
27
Гонсалес
6
Хосе Мари
77
Пинтер
26
Мовилья
18
Монтанье
8
Родригес
16
Рочина
9
Поштига
4-3-3
25
Тоньо
12
Ньом
12
Лопес
5
Майнц
6
Сикейра
8
Торже
36
Ресио
17
Рико
9
Игало
19
Эль-Араби
3
Нолито
6
Хосе Мари
10
Бабович
10
Бабович
6
Хосе Мари
8
Родригес
80
Ориоль
80
Ориоль
8
Родригес
16
Рочина
12
Бьенвеню
12
Бьенвеню
16
Рочина
3
Нолито
2
Ангуло
2
Ангуло
3
Нолито
36
Ресио
0
Ириней
0
Ириней
36
Ресио
19
Эль-Араби
30
Буонанотте
30
Буонанотте
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Сарагоса
Гранада
1
Пабло Альколеа
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
15
Родри
ЦФ
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Остались в запасе
1
Пабло Альколеа
ВР
5
Маурицио Ланцаро
ЦЗ
12
Хосе Мануэль Фернандес
ПЗ
15
Родри
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Статистика матча Сарагоса - Гранада
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Ромареда
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