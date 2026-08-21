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  • В Госдуме объяснили, почему футболисты не становятся депутатами

В Госдуме объяснили, почему футболисты не становятся депутатами

21 августа, 19:47
7

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова ответила, почему среди ее коллег по парламенту нет бывших футболистов.

«Почему футболистов нет в Госдуме? Наверное, потому что они не хотят. Это же вопрос желания, им интереснее другое.

Футболисты хотят быть бизнесменами, а не политиками. У политика много ограничений: нельзя тебе и семье ездить за границу, на тебя введут санкции. Думаете, после этого футболисты захотят быть депутатами?

А еще надо публиковать недвижимость и доходы, и не только свои, но и жены, детей. Вся страна увидит это до копейки. Не думаю, что футболисты хотят этого.

Вопрос не в том, что они не хотят заниматься политикой, а, может, в том, что не хотят публиковать данные.

Футболисты способны быть в Госдуме, но не каждый человек захочет, чтобы публичили его личную жизнь и семью. Когда выбор стоит между карьерой и семьей, многие выбирают семью.

Знаю, что Леша Смертин мог бы проявить себя в Госдуме. Общалась с ним лично, знаю, что он общественник. Про остальных не могу сказать.

С тем же Дзюбой и Аршавиным не общалась, поэтому не знаю насчет них. При этом у футболистов столько скандалов, что они не хотят, чтобы их лишний раз полоскали еще и как депутатов», – сказала Журова.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Император 1
1787331024
То что зелёным— 🤣🤣🤣
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VVM1964
1787331188
Бедные депутаты - читаю и прям слезы от жалости к ним наворачиваются!🤣
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Цугундeр
1787332150
)))Прикииииинь?) Тяжела и неказиста жизнь депутата- футболиста.. Вон , Пёс Газай там пять лет отсидел, от звонка до звонка. А Алень по Совету Федераций шоркался.. Тётя Света о.х.ела в конец.
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Krics
1787333481
Личное мнение Журоовой,которой пишут люди и умоляют поднять пенсионный возраст,это мнение Госдумы? Света зависть ,плохое чувство,Исымбаева хоть свалила,а ты лохонулась.
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subbotaspartak
1787336564
Да. Стесняются пацаны... Тесно им в Думе...
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сКесУом
1787336879
Там и без футболистов хватает слабоумных. Взять еще этих, то вообще филиал психоневрологического диспансера будет.
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Oldtrafford83
1787376435
Идиотизм и тупость просто несовместимы в этом случае))
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