В Госдуме объяснили, почему футболисты не становятся депутатами

Депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова ответила, почему среди ее коллег по парламенту нет бывших футболистов.

«Почему футболистов нет в Госдуме? Наверное, потому что они не хотят. Это же вопрос желания, им интереснее другое.

Футболисты хотят быть бизнесменами, а не политиками. У политика много ограничений: нельзя тебе и семье ездить за границу, на тебя введут санкции. Думаете, после этого футболисты захотят быть депутатами?

А еще надо публиковать недвижимость и доходы, и не только свои, но и жены, детей. Вся страна увидит это до копейки. Не думаю, что футболисты хотят этого.

Вопрос не в том, что они не хотят заниматься политикой, а, может, в том, что не хотят публиковать данные.

Футболисты способны быть в Госдуме, но не каждый человек захочет, чтобы публичили его личную жизнь и семью. Когда выбор стоит между карьерой и семьей, многие выбирают семью.

Знаю, что Леша Смертин мог бы проявить себя в Госдуме. Общалась с ним лично, знаю, что он общественник. Про остальных не могу сказать.

С тем же Дзюбой и Аршавиным не общалась, поэтому не знаю насчет них. При этом у футболистов столько скандалов, что они не хотят, чтобы их лишний раз полоскали еще и как депутатов», – сказала Журова.