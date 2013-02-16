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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Барселона
Гранада - Барселона: обзор матча 16 февраля 2013
Гранада
16.02.2013, суббота, 23:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 2
Завершен
Барселона
26'
О. Игало
50'
Л. Месси
73'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Барселона
87'
Желтая карточка
Т. Алькантара
Замена
Я. Браими
️️️️
Г. Торже
77'
Замена
Д. Буонанотте
️️️️
Нолито
74'
73'
ГОЛ! 1:2!
Л. Месси
72'
Замена
А. Иньеста
️️️️
Педро
Желтая карточка
А. Ньом
69'
61'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Санчес
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
К. Аранда
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
38'
Замена
Ж. Альба
️️️️
Адриано
Желтая карточка
Г. Сикейра
34'
ГОЛ! 1:0!
О. Игало
Пас отдал
Нолито
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Диего Майнц
(К)
ЦЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
3
Нолито
ЛВ
17
Микель Рико
ОП
36
Ресио
ОП
7
Карлос Аранда
ЦП
8
Габриэль Торже
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Лукас Алькарас
Барселона
26
Виктор Вальдес
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Жорди Роура
Гранада
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
8
Ясин Браими
ЦП
0
Ириней
ЦП
30
Диего Буонанотте
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
8
Александр Сонг
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4-2-1-2-1
25
Тоньо
6
Сикейра
5
Майнц
12
Лопес
12
Ньом
17
Рико
36
Ресио
7
Аранда
3
Нолито
8
Торже
9
Игало
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
14
Маскерано
3
Пике
3
Адриано
4
Фабрегас
5
Бускетс
6
Алькантара
10
Месси
9
Педро
4
Санчес
8
Торже
8
Браими
8
Браими
8
Торже
3
Нолито
30
Буонанотте
30
Буонанотте
3
Нолито
7
Аранда
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
7
Аранда
3
Адриано
18
Альба
18
Альба
3
Адриано
9
Педро
8
Иньеста
8
Иньеста
9
Педро
4
Санчес
37
Тельо
37
Тельо
4
Санчес
Остались в запасе
Гранада
Барселона
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Жорди Роура
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
20
Борха Гомес
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Ириней
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
5
Карлес Пуйоль
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Лукас Алькарас
Главный тренер
Жорди Роура
Статистика матча Гранада - Барселона
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дель Серро Гранде
(Мадрид)
Стадион:
Лос Карменес
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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