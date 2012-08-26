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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Севилья
Гранада - Севилья: обзор матча 26 августа 2012
Гранада
26.08.2012, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Севилья
36'
М. Рико
44'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Севилья
88'
Замена
Кала
️️️️
И. Ракитич
Желтая карточка
И. Лопес
84'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Ириней
81'
76'
Желтая карточка
И. Ракитич
Замена
Д. Мачис
️️️️
Ю. Эль-Араби
72'
Желтая карточка
Ириней
71'
Замена
Г. Торже
️️️️
Хайме
64'
61'
Желтая карточка
А. Ботиа
46'
Замена
А. Ботиа
️️️️
Ф. Фасио
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пенальти не реализован!
Г. Сикейра
36'
ГОЛ! 1:0!
М. Рико
36'
35'
Замена
А. Палоп
️️️️
Х. Антонио Рейес
34'
Красная карточка
Д. Лопес
Желтая карточка
Г. Сикейра
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
9
Хайме
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Севилья
13
Диего Лопес
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
11
Сисиньо
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гранада
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
17
Хави Эрвас
ЦП
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
4-3-1-2
25
Тоньо
6
Сикейра
12
Лопес
20
Гомес
12
Ньом
9
Хайме
17
Рико
0
Ириней
14
Орельяна
9
Флоро Флорес
19
Эль-Араби
3-3-3-1
13
Лопес
16
Навас
4
Спахич
17
Фасио
11
Сисиньо
17
Медель
3
Наварро
19
Рейес
15
Троховски
11
Ракитич
21
Негредо
19
Эль-Араби
11
Мачис
11
Мачис
19
Эль-Араби
0
Ириней
21
Ортис
21
Ортис
0
Ириней
9
Хайме
8
Торже
8
Торже
9
Хайме
19
Рейес
25
Палоп
25
Палоп
19
Рейес
11
Ракитич
16
Кала
16
Кала
11
Ракитич
17
Фасио
4
Ботиа
4
Ботиа
17
Фасио
Остались в запасе
Гранада
Севилья
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Антонио Луна
ЛЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
18
Мануэль Лусена
ЦП
Остались в запасе
17
Хави Эрвас
ЦП
13
Антонио Луна
ЛЗ
7
Ману
АП
90
Папа Бабакар Диавара
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Гранада - Севилья
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес
(Лерида)
Стадион:
Лос Карменес
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