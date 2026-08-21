Инсайд о будущем Максименко в «Спартаке»

Вратарь Александр Максименко вряд ли покинет «Спартак» в ближайшее время.

Пару лет назад он был готов перейти в зарубежный клуб, но не получил предложений.

«Был интерес из Германии, но прямой трансфер из РПЛ в Бундеслигу пока маловероятен», – сообщил источник.

Сейчас 28-летний Максименко пользуется доверием тренерского штаба «Спартака» и собирается продлить с клубом контракт, истекающий в 2027 году.