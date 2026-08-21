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Инсайд о будущем Максименко в «Спартаке»

21 августа, 19:35
7

Вратарь Александр Максименко вряд ли покинет «Спартак» в ближайшее время.

Пару лет назад он был готов перейти в зарубежный клуб, но не получил предложений.

«Был интерес из Германии, но прямой трансфер из РПЛ в Бундеслигу пока маловероятен», – сообщил источник.

Сейчас 28-летний Максименко пользуется доверием тренерского штаба «Спартака» и собирается продлить с клубом контракт, истекающий в 2027 году.

  • В этом сезоне голкипер красно-белых пропустил 5 голов в 5 матчах, лишь в одной встрече сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Источник: Спортс’’
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (7)
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...уефан
1787330669
...наша Карма...
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timon2401
1787331041
Всё пятничное настроение испортили дряни)))
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Триумфальный
1787334202
Комментарий скрыт модератором
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FWSPM
1787338218
"Пару лет назад он был готов перейти в зарубежный клуб, но не получил предложений" Интересно почему
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SLADE2019
1787378290
Вот какая нафиг Германия. Разве что во вторую (скорее третью) бундеслигу?
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