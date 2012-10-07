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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Гранада
Мальорка - Гранада: обзор матча 07 октября 2012
Мальорка
07.10.2012, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Гранада
86'
Т. Хемед
65'
Ю. Эль-Араби (П)
76'
Г. Торже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Гранада
88'
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ю. Эль-Араби
ГОЛ! 1:2!
Т. Хемед
Пас отдал
Х. Луис Марти
86'
84'
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Г. Торже
Желтая карточка
Х. Арисменди
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
Г. Торже
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Замена
М. Фернандес
️️️️
Т. Пина
68'
67'
Вторая желтая
Я. Браими
Желтая карточка
Э. Нсуе
65'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Эль-Араби
58'
Желтая карточка
Б. Ангуло
Замена
Х. Арисменди
️️️️
А. Альфаро
58'
43'
Замена
Б. Ангуло
️️️️
Г. Сикейра
23'
Желтая карточка
Я. Браими
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Ж. Виктор
15'
Желтая карточка
М. Перейра
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
14
Педру Жеромел
ЦЗ
4
Андерсон Консейсао
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
3
Жоао Виктор
ЦП
7
Мишель Перейра
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
20
Алехандро Альфаро
АП
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Гранада
25
Тоньо
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
12
Иньиго Лопес
ЦЗ
20
Борха Гомес
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
8
Габриэль Торже
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
0
Ириней
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Мальорка
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
7
Марк Фернандес
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Гранада
2
Роберто
ВР
2
Брайан Ангуло
ЛЗ
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3-3-1-3
13
Ават
14
Жеромел
4
Консейсао
6
Бигас
3
Виктор
7
Перейра
17
Пина
20
Альфаро
11
Касадесус
10
Хемед
10
Нсуе
4-4-1-1
25
Тоньо
12
Ньом
12
Лопес
20
Гомес
6
Сикейра
17
Рико
0
Ириней
8
Браими
8
Торже
14
Орельяна
19
Эль-Араби
17
Пина
7
Фернандес
7
Фернандес
17
Пина
3
Виктор
19
Марти
19
Марти
3
Виктор
20
Альфаро
14
Арисменди
14
Арисменди
20
Альфаро
6
Сикейра
2
Ангуло
2
Ангуло
6
Сикейра
8
Торже
21
Ортис
21
Ортис
8
Торже
19
Эль-Араби
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Остались в запасе
31
Рубен Миньо
ВР
3
Кевин
ЛЗ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
5
Диего Майнц
ЦЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
18
Мануэль Лусена
ЦП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Хуан Антонио Анкела
Статистика матча Мальорка - Гранада
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 8 тур
Жирона
0 : 0
04.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
- : -
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
12.10.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 8 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
04.10.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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